Crimen en Mijas
La Guardia Civil registra la vivienda del detenido por el doble crimen de una mujer de 61 años y su hija en Mijas
La investigación se centra en recabar pruebas en el domicilio del detenido para esclarecer las muertes violentas y el posterior incendio
Redacción
La investigación por el doble crimen de Mijas avanza con nuevas diligencias tras la detención del presunto autor de la muerte de una mujer de 61 años y de su hija, de 31. Los agentes buscan ahora posibles pruebas que permitan esclarecer lo ocurrido en la vivienda de Las Lagunas donde fueron localizados los dos cuerpos después de un incendio.
La Guardia Civil ha iniciado este jueves el registro del domicilio del novio de la mujer asesinada, arrestado horas antes como presunto autor del doble crimen. Según han informado a EFE fuentes de la investigación, varias dotaciones se han desplazado a primera hora de la tarde hasta el inmueble del detenido, ubicado en Málaga capital.
El detenido fue trasladado desde la Comandancia a su vivienda
El hombre fue detenido este jueves sobre las 13:00 horas. Tras permanecer varias horas en la Comandancia de la Guardia Civil, los agentes lo condujeron a las 17:30 horas hasta su domicilio para practicar el registro en su presencia y con las garantías previstas en el procedimiento judicial abierto.
El traslado se produjo bajo un amplio dispositivo policial. Algunos de los agentes que participaron en la actuación llevaban pasamontañas. La calle donde se encuentra el inmueble, una casa unifamiliar, permanece acordonada y la Guardia Civil no permite el paso.
Arma blanca, combustible y ropa del día de los hechos
Los investigadores han comenzado la correspondiente inspección ocular de la vivienda del detenido con el objetivo de recabar posibles pruebas relacionadas con el crimen.
Entre los elementos han localizado un arma blanca presuntamente utilizada en las muertes, el posible combustible empleado para provocar el incendio posterior y la ropa que el detenido pudo llevar el día de los hechos.
Las dos víctimas murieron a puñaladas y, según las pesquisas, después el presunto autor prendió fuego a la vivienda. Los cuerpos sin vida fueron hallados una vez extinguido el incendio.
Las víctimas fueron encontradas tras un incendio en Las Lagunas
El caso se destapó en la madrugada del miércoles, cuando los servicios de emergencia acudieron a una vivienda situada en la calle Tulipán de Mijas, en el núcleo de Las Lagunas, tras recibir un aviso por incendio.
El teléfono 112 recibió la alerta a las 2:15 horas. El aviso advertía de que salían llamas y humo de un piso. Hasta el lugar se desplazaron bomberos, sanitarios y fuerzas de seguridad.
Tras sofocar el fuego y realizar la inspección ocular, los agentes determinaron que no se trataba únicamente de un incendio, sino de dos muertes violentas. Las víctimas, ambas de nacionalidad española, eran una mujer de 61 años y su hija de 31.
Ninguna de las víctimas figuraba en VioGen
Según la información facilitada, ninguna de las dos mujeres fallecidas figuraba en el sistema VioGen por violencia de género.
La investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles del doble crimen y determinar las circunstancias en las que se produjeron las muertes y el posterior incendio de la vivienda.
Fuente: La Opinión de Málaga
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