En Roquetas de Mar
La Guardia Civil investiga un tiroteo ocurrido esta madrugada en Almería
Según relataron los testigos que alertaron a las autoridades, en un primer momento se escucharon dos disparos y, transcurridos unos minutos, se produjeron otras cuatro detonaciones
EFE
La Guardia Civil ha abierto una investigación tras un tiroteo registrado en torno a las 5:55 horas de este sábado en la zona conocida como la Urbanización de Roquetas de Mar (Almería).
El suceso ha tenido lugar en el entorno de la plaza de Atocha y la calle 11 de Mayo, han confirmado a EFE fuentes de la Comandancia de Almería. Según relataron los testigos que alertaron a las autoridades, en un primer momento se escucharon dos disparos y, transcurridos unos minutos, se produjeron otras cuatro detonaciones.
El periódico 'Ideal' ha adelantado que, tras los disparos, los vecinos de la zona observaron a dos personas con vestimenta negra alejándose del lugar corriendo, momento en el que dieron aviso a la Guardia Civil.
En el área del suceso han sido hallados seis casquillos de bala, según avanza este diario.
- Javier Gómez Pascual, banderillero: 'He buscado que los compañeros me respeten y me llamen por mi buen hacer
- Muere un hombre de 61 años en Alcañices tras caerse de un cerezo a cuatro metros de altura
- Heroína, cocaína, polen de hachís y metadona: el alijo sustraído a cinco detenidos por tráfico de drogas en la provincia de Zamora
- Primer aniversario del fatal accidente que acabó con la vida de Diogo Jota en una carretera de Zamora
- Un nuevo cercado cinegético reducirá el riesgo de accidente en la carretera más peligrosa de Zamora
- Luto en Alcañices: la trágica muerte de un vecino ensombrece el broche festivo por la Virgen de la Salud
- El piso de 150 metros cuadrados en pleno centro de Zamora con garaje, terraza y ascensor
- David y Goliat: Cuando ser pequeño, mujer y de Zamora es una ventana