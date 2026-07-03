Asturias
Muere de un disparo de un agente de la Guardia Civil un paciente psiquiátrico que estaba fuera de sí en Gijón
Los hechos tuvieron lugar hoy sobre las dos de la tarde en una parroquia del concejo y el fallecido mostraba una actitud violenta
Tragedia en Gijón. Un paciente de salud mental de 53 años falleció este mediodía tras ser neutralizado de un disparo por un agente de la Guardia Civil. Los hechos ocurrieron en la vivienda del fallecido, situada en la aldea de Fontaciera, sobre las dos de la tarde. El fallecido, cuyas iniciales son M. A. D. G., arrastraba problemas de salud mental desde hacía años. En el momento de la actuación se encontraba por completo fuera de sí. Hasta el lugar de los hechos acudió una UVI Móvil tras el disparo, pero nada se pudo hacer para evitar la muerte de este hombre.
El hombre que ha perdido la vida era conocido en la aldea de Fontaciera. De hecho, ya en el pasado había habido intervenciones en su vivienda. "Cada vez que tenía que venir la Guardia Civil se ponía loco. Sabíamos que esto podía pasar", aseguraron esta tarde residentes de la zona a LA NUEVA ESPAÑA, al tanto de los hechos.
Lo dicen porque, según manifiestan, este hombre de 53 años residía solo. Padecía, según indican, algún tipo de esquizofrenia. Ya en el pasado había protagonizado incidentes. "Se veía venir que o se llevaba a alguien por delante o pasaba algo de este tipo", añadieron.
Los hechos ocurrieron hoy sobre las dos de la tarde. Por causas que por ahora no han trascendido, la Guardia Civil tuvo que acudir al domicilio de este hombre. La cosa se salió de control y al final un agente tuvo que abrir fuego contra él. Falleció pocos minutos después.
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Fuente: La Nueva España
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