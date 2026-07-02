Andalucía
Muere un hombre de 34 años atropellado por un autobús urbano en Sevilla
El suceso ocurrió a la 1:45 horas en el Polígono de San Pablo, donde los servicios sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre.
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Claudio Guarino
Sevilla
Un hombre de 34 años ha fallecido esta madrugada en Sevilla tras ser atropellado por un autobús urbano en la zona del Polígono de San Pablo, en un suceso que investiga la Policía Local de Sevilla.
Emergencias 112 Andalucía ha informado de que el aviso se produjo a la 1:45 horas de la madrugada, alertando de que un hombre había sido atropellado entre las calles Ada y Soleá por un autobús urbano.
El 112 activó a la Policía Local y a los servicios sanitarios, que solo pudieron certificar la muerte del hombre atropellado.
La Policía Local de Sevilla investiga las causas del suceso.
Fuente: El Correo de Andalucía
- José Sánchez, el ganadero que sucede a Heliodoro Rodríguez al frente de Leche Gaza: 'Queremos seguir creciendo con nuevas ideas y nuevos productos
- La lista negra de morosos de Hacienda adelgaza en Zamora
- El empresario denunciado por explotar a migrantes deniega indemnizaciones de 8.000 euros: 'Es mucho dinero
- Incendio en una casa de Moraleja del Vino: Hallado muerto en el interior el vecino que la habitaba
- Un corzo, una moto y un herido: el accidente de tráfico de este miércoles en Benavente
- Adiós a la baliza v16: 'Reflexión', la DGT emite un comunicado tras la enmienda en el Congreso
- El tejado de madera, entre las causas ocultas en la tragedia de Moraleja del Vino
- Un nuevo puente sin pilares sobre el Duero reconectará Granja Florencia con la Nacional 122