Cataluña
Muere un hombre que dormía en la playa en Tarragona arrollado por un vehículo de limpieza
El hombre, un sintecho, dormía en la arena tapado con una manta
El conductor del vehículo de limpieza, que dio negativo en la prueba de alcoholemia, no lo vio
EFE
Un hombre que dormía en la playa de la Arrabassada (Tarragona) murió el pasado domingo tras ser arrollado accidentalmente por un vehículo del servicio municipal de limpieza del litoral, según informan a EFE desde el consistorio.
El suceso ocurrió en torno a las 06:00 horas y, tras el impacto, la víctima fue trasladada al hospital Joan XXIII de Tarragona, donde murió horas más tarde.
Según el ayuntamiento, el hombre, un sintecho, dormía en la arena tapado con una manta y el conductor del vehículo de limpieza, que dio negativo en la prueba de alcoholemia, no lo vio.
Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer los hechos, mientras que el consistorio asegura que analizará lo ocurrido para tomar nuevas medidas de seguridad y evitar casos similares.
Fuente: El Periódico
- Incendio en una casa de Moraleja del Vino: Hallado muerto en el interior el vecino que la habitaba
- Dos jornaleros extranjeros denuncian maltrato físico, psicológico, vejaciones y falta de manutención en una empresa agrícola de Zamora
- El pueblo de Castilla y León donde nació Herminio Ramos: Siglos de historia a los que se suma el legado del cronista
- Abezames, el pueblo de Zamora cuya asociación cultural tiene más socios que habitantes: 'Queremos demostrar que los municipios pequeños estamos llenos de vida
- La 'historia interminable' de una carretera en Zamora: 32 años de espera para su renovación integral
- Un herido en Coreses tras chocar un camión y un turismo en la N-122
- Zamora despide a Herminio Ramos con una sonora ovación a las puertas de San Ildefonso
- El campamento zamorano de Monte la Reina tendrá teatro, anfiteatro al aire libre y aulas de formación