Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en una casa de Moraleja del VinoBegoña Gómez pide permiso a Peinado para acompañar a Sánchez a la cumbre de la OTANLa "historia interminable" de una carretera en ZamoraÁlvaro Romero, nueva baja en el Zamora CFDespedida a Herminio Ramos
instagramlinkedin

Se desconocen las causas

Quince heridos al chocar un autobús contra un edificio en Lleida

Once dotaciones de los bomberos se encuentran en el lugar del siniestro

Una imagen de archivo de Bombers de la Generalitat.

Una imagen de archivo de Bombers de la Generalitat. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Barcelona

Quince personas han resultado heridas de diversa consideración a primeras horas de este miércoles en un accidente en Lleida, cuando un autocar con pasajeros ha chocado contra la fachada de un edificio.

El autocar urbano ha colisionado sobre las 07:15 horas por causas que se desconocen contra la fachada del número 11 de la Rambla Ferran de Lleida, han informado los Bomberos de la Generalitat de Cataluña.

Noticias relacionadas

Once dotaciones de los bomberos se encuentran en el lugar del siniestro y los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) están atendiendo a una quincena de heridos. Protección Civil de la Generalitat ha activado en fase de alerta el plan de emergencia Procicat.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents