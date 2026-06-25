Una trama estafó tres millones de euros desde Valencia a medio millón de víctimas con el 'hijo en apuros'

Medio millón de víctimas y casi 3 millones de euros de beneficios. Es la estela criminal que ha dejado tras de sí un entramado asentado en Valencia, dedicado a la estafa conocida como el 'hijo en apuros', porque logran dinero de sus víctimas haciéndoles creer que hay un familiar en una situación de riesgo vital inminente. Ha sido la Policía Nacional quien ha puesto coto a esta organización, que extendía sus tentáculos operativos hasta Islas Baleares y ha dejado un reguero de víctimas, muchas de ellas personas de avanzada edad, por todo el territorio nacional.

El desmantelamiento de la red ha sido dado a conocer este jueves, 25 de junio, por la Policía Nacional a través de un comunicado en el que han informado de que la investigación se inició en mayo del año 2025 gracias a la información obtenida a través de denuncias recibidas en el canal contacta@policia.es disponible en la página web de Policía Nacional, interpuestas desde distintos puntos de España.

Todas ellas estaban relacionadas con una modalidad delictiva basada en el envío masivo de mensajes a teléfonos móviles, habitualmente a través de Whatsapp, simulando ser familiares directos que habían cambiado de número de teléfono y necesitaban ayuda económica urgente.

Más de 500 denuncias relacionadas

Desde las primeras pesquisas, los investigadores de la comisaría general de Policía Judicial detectaron que el núcleo duro de la organización criminal estaba en la provincia de Valencia y que su capacidad operativa se expandía por todo el territorio nacional.

Los agentes recopilaron más de 500 atestados policiales y analizaron más de medio millón de datos relacionados con este modus operandi –envío de mensajes, transferencias de dinero y llamadas telefónicas-, constatando que el entramado operaba de forma estructurada y coordinada, utilizando una gran cantidad de líneas telefónicas y cuentas bancarias para dificultar cualquier investigación.

Como buena organización, contaban con una estructura definida y con un claro reparto de tareas. En la cúspide de la red estaba el líder junto a otros tres hombres que se encargaban de marcar las directrices. Como centro de operaciones empleaban la vivienda de uno de ellos, ubicada en Bétera (Valencia). Desde allí realizaban la actividad delictiva y contrataban al siguiente eslabón formado por tres personas que también realizaban diariamente esta estafa.

Una telaraña de protección

En la base se encontraban otros tres individuos responsables del blanqueo de todo el beneficio para dar apariencia de legalidad a la actividad delictiva de la organización.

Los agentes comprobaron que muchas investigaciones previas terminaban identificando únicamente a personas utilizadas para recibir transferencias o retirar dinero en efectivo, las conocidas como mulas, personas que aceptan una comisión por abrir una cuenta y transferir el dinero requerido, mientras que los máximos responsables permanecían ocultos detrás de una compleja estructura criminal para entorpecer las posibles investigaciones policiales.

100.000 euros en una mañana

Avanzadas las pesquisas, los investigadores detectaron que parte de los beneficios obtenidos, hasta 100.000 euros en una sola mañana, presuntamente eran blanqueados a través de actividades empresariales relacionadas con el arrendamiento de vehículos de alta gama durante la época estival en Ibiza.

Los principales responsables mantenían un elevado nivel de vida sustentado, precisamente, con los enormes beneficios obtenidos mediante las estafas, algo que se reflejaba tanto en su vida diaria como en su constante ocio nocturno, sin ocultar que ese nivel de gasto no se adecuaba con su ausencia de empleo conocido.

Finalmente, una vez identificados los líderes del entramado y determinada su participación en los hechos, se realizaron 13 entradas y registros, nueve de ellos en la provincia de Valencia y los cuatro restantes en Islas Baleares.

En esos registros se intervinieron 20 vehículos de gama alta, 22 teléfonos, más de 73.000 euros, cuentas bancarias, material informático, 52 joyas -pulseras, collares, anillos y relojes de alta gama- y drogas. Además, los agentes han bloqueado dos bienes inmuebles y varias cuentas bancarias

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La operación se ha cerrado con la detención de 10 personas, acusados de los delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales. Seis de los acusados han ingresado en prisión. Actualmente la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Fuente: Levante - EMV