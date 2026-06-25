Incendios Forestales
El incendio de Tamarite (Huesca) obliga a cortar una carretera mientras varias dotaciones aéreas trabajan en su extinción
Medios del Gobierno de Aragón y del Ministerio para la Transición Ecológica trabajan en la extinción del incendio forestal en Huesca
Carlota Gomar
Ayerbe, Barbastro, Bello, Alcañiz y ahora Tamarite de la Litera. Ya son varios lo incendios que se han registrado en Aragón durante los últimos días, pero el de la provincia de Huesca está siendo es más complicado de los conatos que se han ido sofocando con relativa rapidez en los últimos días. En plan ola de calor, con temperaturas superiores a los 40 gados, medios del operativo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar), junto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), trabajan desde las 11.00 horas en la extinción de un incendio activo en la provincia de Huesca, que afecta a los términos municipales de Tamarite de Litera y Alcampell.
El Gobierno de Aragón ha activado poco antes de las 16.00 horas el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales, Procinfo, en fase de emergencia, situación operativa 2, nivel 2. Además, debido a la intensidad del humo, se ha procedido al corte de la A-2216 entre Peralta y San Esteban.
El aviso se ha recibido sobre las 11.30 horas de este jueves, según han informado desde el Ejecutivo autonómico, y con el paso de las horas se han ido incorporando nuevos medios de extinción para evitar que siga propagándose.
Operativo
En estos momentos trabajan en la zona las brigadas helitransportadas de Boltaña, Bailo, Peñalba, Ejea y Teruel, además de un helicóptero de coordinación. También se han movilizado cuatro brigadas terrestres, cuatro autobombas, un director técnico de extinción, personal de apoyo al director de extinción —GADEX—, técnicos del Puesto de Mando Avanzado y dos puestos de Mando Avanzado.
El Miteco ha desplazado hasta la zona tres aviones anfibios y otro avión FOCA. La BRIF de Daroca se ha unido también a los trabajos, junto a un avión bombardero procedente de Lleida.
El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, se está desplazando hasta la zona para seguir la evolución del incendio. También se va a trasladar hasta el puesto de mando avanzado del 112 ubicado en el campo de fútbol de Alcampell el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho.
Fuente: El Periódico de Aragón
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