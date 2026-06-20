La Guardia Civil busca pruebas en la vivienda de Sevilla donde un padre mató a su hija

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación sobre el suceso que ha conmocionado a Gerena (Sevilla), donde este viernes un hombre de unos 50 años mató presuntamente a su hija, de 20, y después se quitó la vida en el domicilio familiar. Desde primera hora de este sábado, componentes del Servicio de Criminalística del Instituto Armado trabajan en el análisis de la vivienda para tratar de esclarecer con exactitud las circunstancias de lo ocurrido.

Según pudo saber El Correo de Andalucía de fuentes de la investigación, los agentes han descartado como principal hipótesis que se trate de un nuevo caso de violencia vicaria. La joven, hija única del matrimonio, murió con heridas de arma blanca, posiblemente apuñalada.

El suceso se produjo este viernes en una vivienda situada cerca del centro cívico municipal de Gerena. Fue la madre y esposa de los fallecidos quien dio la voz de alerta al regresar al domicilio familiar tras salir de trabajar. La mujer, profesora en un colegio, encontró a ambos en el interior de la casa y avisó a los servicios de emergencia.

El 112 recibió la llamada sobre las 14:20 horas, alertando de que había dos personas posiblemente sin vida en una vivienda. La Guardia Civil recibió después el aviso del hallazgo de los dos fallecidos, en torno a las 15:00 horas. Cuando los efectivos sanitarios y los agentes se personaron en el inmueble, sólo pudieron confirmar la muerte de ambos.

Criminalística analiza la vivienda

Desde la mañana de este sábado, según ha informado la agencia EFE, la unidad técnico-científica del Servicio de Criminalística, integrada en la Jefatura de Policía Judicial, está en la vivienda realizando labores de inspección y análisis. Los agentes están procesando pruebas e indicios en el interior del inmueble para avanzar en la reconstrucción de los hechos.

"Tras el hallazgo de los cadáveres, la Central Operativa de Servicios activó al Equipo de Policía Judicial, quien se ha hecho cargo de la investigación", señalaron desde el Instituto Armado a través de un comunicado. La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer todos los extremos del caso, a la espera también del resultado de las autopsias.

La alcaldesa de Gerena, María Tenorio, aseguró este viernes por la tarde que no constaba ningún tipo de denuncia previa ni alerta en los servicios sociales municipales ni en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género, conocido como VioGén.

Tres días de luto en Gerena

La tragedia ha provocado una profunda conmoción en Gerena, un municipio sevillano de unos 8.000 habitantes. Este sábado se cumple el primero de los tres días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento, que permanece pendiente de conocer más detalles de la investigación para convocar a los vecinos a un minuto de silencio.

Tampoco se conoce aún cuándo tendrán lugar los entierros, a la espera de que se completen las autopsias de los cuerpos de los fallecidos.

Las muestras de dolor se han sucedido desde que se conoció el suceso. La junta de gobierno de la Hermandad del Santísimo Sacramento del Altar y Nuestra Señora de la Encarnación suspendió la Velá del Corpus prevista para este viernes ante "los momentos tan duros y difíciles que atraviesa esta familia y la consternación del pueblo". Las cancelaciones se han ido sucediendo en el municipio, que aún no concibe como algo así haya ocurrido en esta localidad sevillana.

Condolencias desde el colegio donde trabaja la madre de la víctima

También el colegio Fernando Feliú, donde trabaja la madre como docente, ha suspendido todas sus actividades en señal de respeto y solidaridad. En un comunicado firmado por su director, Juan José Canelo, el centro ha expresado su "profundo dolor y consternación ante el trágico suceso" y ha trasladado, en nombre de toda la comunidad educativa, su "cariño, apoyo y más sincero pésame" a la profesora, a su familia y a todas las personas allegadas en estos momentos de inmenso dolor.

También, dada la gravedad y la consternación por lo ocurrido, desde el centro se pide "respeto, prudencia y máxima sensibilidad hacia la intimidad de la familia, acompañándola desde el afecto y la cercanía".

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Desde la Universidad de Jaén, centro donde la víctima estudiaba el primer curso del Grado en Psicología, también han mostrado sus condolencias y pesar por la muerte de su alumna. Asimismo, ha puesto a disposición de sus familiares y personas allegadas apoyo psicológico a través de su Gabinete de Psicología.