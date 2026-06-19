Investigación
Detenidos dos niños que buscaban una matanza en su instituto de Valencia
Se trata de dos menores de 13 y 14 años que han entrado en el centro armados con un bate béisbol y un cuchillo
Los chicos, que al parecer sufrían bullying, han sido parados a tiempo y solo hay una menor con heridas leves
El instituto público de Foyos, el IES Escultor en Francesc Badia, ha vivido esta mañana momento de máxima tensión cuando dos alumnos de 13 y 14 años han irrumpido en las clases armados con un cuchillo y un bate de béisbol para emular la matanza de Columbine, en Estados Unidos. Por fortuna, han sido desactivados a tiempo y únicamente una alumna ha sufrido heridas de carácter leve.
Al parecer, los dos chicos habían estado planeando el ataque desde hace tiempo y todo apunta a que ambos estaban siendo víctima de bullying, en uno de los casos, al menos, porque uno de los protagonistas es una persona trans.
Nada más producirse el incidente, elprofesorado ha alertado a la Guardia Civil, que ha enviado numerosas unidades al lugar. Los dos menores han sido detenidos y las armas, incautadas.
- La hostelería de la Plaza Mayor se une ante el veto de la RFEF: los bares pondrán una pantalla gigante para ver el partido Sabadell-Zamora CF
- Llegan a las manos por la herencia de una casa en Zamora y acaban pagando 25.000 euros por lesiones
- Reducción en las pensiones, enfado y adiós a cobrar el 100 por cien: 'He trabajado 43 años en un hospital público. Me jubilé y se aplica una reducción
- Carlos Ramos, capitán del Zamora CF ante la final por ascender a Segunda: 'Es una oportunidad única para todos
- Feli Pérez, portavoz de las tejedoras que decoran Zamora para San Pedro: “Son muchas horas de ganchillo, pero es muy gratificante ver las calles tan bonitas, no te imaginas las cosas que nos dice la gente"
- El Zamora CF viaja a Cataluña con la ilusión del ascenso
- David Muñoz regresa a la Sierra de la Culebra que le inspiró a escribir 'Entre la hojas escondido
- La consejera del Consultivo de Zamora, Valle Ares, nueva secretaria general de Educación