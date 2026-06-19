Desaparecido en Matalentisco
Buscan por tierra, mar y aire a un joven bañista en una playa de Murcia
El dispositivo de búsqueda se ha reactivado a primera hora de la mañana de este viernes con la incorporación de un helicóptero de Salvamento Marítimo con base en Almería
Jaime Zaragoza
Un amplio operativo busca desde este jueves por la tarde a un joven de 23 años que, según fuentes locales, habría sido arrastrado por la fuerte corriente mientras se bañaba junto a unos amigos en la playa de Matalentisco, en Águilas (Murcia)
El aviso llegó al 112 sobre las cinco de la tarde, alertando de que una persona se encontraba con dificultades para salir del mar. Hasta la zona se desplazaron efectivos de Cruz Roja, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, que iniciaron un dispositivo de búsqueda en el entorno de la playa.
También fue activada la embarcación Pandora, de Salvamento Marítimo, y a media tarde se incorporó al operativo el helicóptero del 112 Región de Murcia.
Las labores se centraron principalmente en la zona de poniente de la playa, un área rocosa en la que se intentó localizar al joven sin resultado. Finalmente, la caída de la noche y la falta de visibilidad obligaron a suspender temporalmente el dispositivo.
A las 7.30 hora de la mañana de este viernes se ha retomado la búsqueda con la embarcación de Salvamento Marítimo. Además se ha sumado un helicóptero de Salvamento Marítimo con base en Almería. El helicóptero cuenta con cámaras termográficas. Policía Local también está haciendo uso del dron con cámara termográfica.
En cuanto a búsqueda subacuática, en este momento son los voluntarios de Cruz Roja los que se encuentran en el agua.
La playa de Matalentisco no cuenta actualmente con vigilancia presencial de socorristas dentro del Plan Copla. El servicio está previsto que entre en funcionamiento el próximo 1 de julio.
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