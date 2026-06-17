Andalucía
Muere ahogado un menor de tres años tras caer en la piscina de un cortijo en Málaga
Este miércoles recibió la llamada el Teléfono de Emergencias 112, a las 08.30 horas, pero no pudieron hacer nada para salvar la vida del niño
Redacción
Un menor de tres años ha fallecido tras caer a una piscina en un cortijo del municipio malagueño de Periana.
Así lo ha informado el Servicio de Emergencias 112, quien recibió a las 08.30 horas un aviso de socorro informando de que el menor había caído en la piscina. De inmediato, se activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que llegó a desplazar el helicóptero sanitario, a la Guardia Civil y a la Policía Local.
A pesar de los esfuerzos de los operativos, no pudieron hacer nada por salvar la vida del menor, quien murió ahogado.
Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se ha producido el suceso, aunque las primeras pesquisas por parte de la investigación de la Guardia Civil apuntan a una muerte accidental.
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