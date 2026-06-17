En Montbrió del Camp
Un hombre muere en un incendio declarado en una parcela de Tarragona
Los servicios de emergencias recibieron a las 21:04 horas el aviso del fuego, que tuvo lugar en el municipio de Montbrió del Camp
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Tarragona
Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte de un hombre en un incendio declarado en el municipio de Montbrió del Camp (Tarragona) el martes por la noche, según informan los bomberos de la Generalitat este miércoles.
Los servicios de emergencias recibieron a las 21:04 horas el aviso del fuego, que se produjo en una parcela en el camino de los Campassos de Montbrió del Camp y que quemó dos caravanas y una caseta de madera.
Los bomberos enviaron seis dotaciones y, una vez extinguido, durante la inspección de la zona encontraron el cuerpo de un hombre sin vida.
Los Mossos d’Esquadra se han hecho cargo de las diligencias judiciales e investigan las causas del incendio.
- Dos empresas zamoranas, finalistas en los Premios Michelín de la charcutería
- El Ayuntamiento descarta emitir en pantallas gigantes el Sabadell-Zamora CF
- Las críticas de unos comensales cabreados a un restaurante de Zamora: 'Los trabajadores están a matarse entre sí...
- Quién es quién en el nuevo Gobierno de la Junta de Castilla y León
- Enrique Oliveira pierde su elección directa como miembro de la Cámara de Comercio pero no renuncia a seguir en el Pleno
- La Junta de Castilla y León recupera la Consejería de Sanidad y Bienestar Social para que el PP mantenga la gestión de las residencias
- Roban en una vivienda de este pueblo de Sanabria
- Taiwán abraza a Ungilde: La emotiva enseñanza que esta productora de televisión asiática se lleva de Zamora