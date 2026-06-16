Narcotráfico
Muere un presunto narco en un operativo contra el tráfico de drogas en Pontevedra
Agentes de la Udyco irrumpieron en su vivienda en un despliegue que también efectuó registros en Vilagarcía, Vilanova y Ribadumia
Adolfo Gago
Un presunto narco ha muerto en un operativo antidroga desarrollado por agentes de la Udyco esta mañana en Cambados (Pontevedra). El hombre, Jonathan S. T., de 31 años, fue evacuado herido de bala al Hospital de O Salnés sobre las 7:30 horas, donde finalmente perdió la vida. El propio centro confirmó el deceso: "El paciente falleció poco después durante las primeras atenciones de emergencia efectuadas por el equipo asistencial del hospital arousano, tras agravarse de forma crítica su estado de salud", apunta en un comunicado.
La pareja de Jonathan S.T., que se encontraba con él en el momento de los hechos, ha declarado a Faro de Vigo que estaban durmiendo cuando los agentes irrumpieron en su vivienda. La joven ha negado que el fallecido estuviese armado ni poseyese armas.
La muerte ocurrió en el marco un operativo de la Policía Nacional contra el narcotráfico desplegado desde primera hora de este martes en cuatro localidades de O Salnés: Cambados, Vilanova, Vilagarcía y Ribadumia.
Según las primeras informaciones hay, al menos, tres detenidos.
Los registros se efectuaron en el entorno de A Gándara en Ribadumia, en Vilaxoán en Vilagarcía y en la zona de O Cabo de Vilanova. Allí los agentes entraron en una vivienda vinculada a los descendientes de José Benito Charlín Gama, del conocido clan de los Charlines, y realizaron una detención. José Benito, fallecido en 2005, fue detenido en relación a un alijo de tres toneladas de hachís intervenidas en el puerto de Algeciras en el año 2000.
La operación se encuentra bajo secreto de sumario y está siendo coordinado por la plaza 4 de los juzgados de Instrucción de Cambados, en turno de guardia en el momento de los hechos.
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