Sobre las 14:25 horas
La senadora María José Ortega, herida grave en un accidente de tráfico en Palencia
La también alcaldesa de Aguilar de Campoo ha sido trasladada en un helicóptero sanitario al Hospital Universitario de Burgos
EFE
La senadora del PP y alcaldesa de Aguilar de Campoo (Palencia), María José Ortega, ha sido trasladada este sábado en un helicóptero sanitario hasta la UVI del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) después de sufrir, a primera hora de esta tarde, un accidente de tráfico en Palencia.
El suceso se ha producido en el kilómetro 3 de la carretera provincial PP-2201, poco antes de las 14:25 horas, al resultar embestido en una colisión fronto-lateral el vehículo en el que viajaba la alcaldesa después de asistir a un acto festivo en Menaza, pedanía de Aguilar de Campoo. Conducía el vehículo el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Aguilar y diputado provincial, Jesús Manuel Sevilla, su esposa y una hija, según publica el diario El Norte de Castilla.
La alcaldesa fue evacuada en un helicóptero sanitario hasta el HUBU, mientras que el concejal y la joven de 25 años fueron trasladados en una ambulancia convencional hasta el Hospital Río Carrión, en Palencia, han informado fuentes del servicio Emergencias 112 Castilla y León.
- Zamora CF - CE Sabadell: un lleno para la historia
- La bodega Luis Medina abre sus puertas tras la restauración de un espacio histórico del siglo XVI
- La huella zamorana en la Sagrada Familia de Barcelona
- Camarzana y Santa Marta activan acciones civiles y penales contra la Asociación Las Eras
- Una 'histórica' empresa de Toro cesa de forma definitiva su actividad
- Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
- Una casita coqueta para entrar a vivir por menos de 20.000 euros en Zamora
- Investigadas dos personas en un pueblo de Zamora por transportar un gran cargamento de comida y alcohol de dudosa procedencia