Magaluf
Mueren dos personas en un incendio en un bloque de viviendas de Mallorca
Los servicios de emergencias han informado de 24 heridos, entre ellos ocho bomberos
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EP
Palma
Dos personas han fallecido tras declararse en la madrugada de este jueves un incendio en un bloque de pisos de Magaluf.
Además, según la información facilitada por los servicios de emergencias, hay 24 heridos, entre ellos ocho bomberos.
Del total de heridos, cuatro han tenido que ser trasladados --dos al Hospital Son Llàtzer y dos a Son Espases-- cuatro han sido valorados in situ y otros ocho se están valorando por el 061. Se trata de un inmueble situado en la calle Martín Ros García, de Magaluf.
- La hostelería zamorana brilla con tres galardones en la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León
- El teniente coronel de la Guardia Civil de Zamora Héctor David Pulido, premio Arias Gonzalo 2026
- 400 localidades más: el Ayuntamiento instalará gradas supletorias en el Ruta con motivo del Zamora CF - CE Sabadell
- Nuevas ayudas para los habitantes del medio rural en Zamora: de los más pequeños a los más mayores
- CE Sabadell: Tres ex del Zamora CF en una plantilla de lujo
- El zamorano que despunta como instalador eléctrico a los 18 años: las empresas se lo rifarán cuando concluya sus estudios
- San Vitero será el ariete de Zamora en la lucha contra la desertificación con su adhesión en un programa europeo
- Seis pueblos de Zamora renovarán sus iglesias gracias al convenio entre la Diputación y el Obispado