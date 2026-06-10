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Disparo en la cabeza

Matan a tiros a un hombre ante una comisaría de Policía Nacional en Barcelona

Los Mossos buscan a un sospechoso

Un agente de los Mossos d'Esquadra frente a un vehículo policial.

Un agente de los Mossos d'Esquadra frente a un vehículo policial. / Oscar Bayona

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Germán González

Barcelona

Nuevo tiroteo mortal en 72 horas en Barcelona. Los Mossos d'Esquadra buscan a un hombre que habría matado a tiros a otro en la calle Balmes con Enrique Granados este miércoles por la mañana. El suceso ha tenido lugar frente a la comisaría de Policía Nacional.

La victima habría recibido un disparo en la cabeza sobre las 9:50 y habría muerto al instante. El sospechoso ha podido huir pero ha quedado grabado en las imágenes de videovigilancia y los agentes lo buscan. Todo apunta a un posible ajuste de cuentas.

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Este nuevo tiroteo llega en un momento en el que la ciudad está blindada por la visita del papa León XIV y después de que el domingo otro hombre muriese tiroteado en la Zona Franca. Es el sexto muerto por arma de fuego en Cataluña en lo que llevamos de año, el cuarto en Barcelona.

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