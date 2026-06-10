Violencia en Cataluña
Un hombre que se paseaba por Barcelona con dos cuchillos deja un herido y acaba detenido por la Guardia Urbana
Diversas llamadas al 112 alertaron de un individuo con armas blancas, visiblemente alterado y con actitud amenazante
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Redacción
Barcelona
Un hombre visiblemente alterado hirió levemente a otra persona tras pasearse con dos cuchillos por la avenida del Paral·lel de Barcelona este pasado 9 de junio. Tras los avisos al 112 de diversas personas, la Guàrdia Urbana de Barcelona redujo al individuo después de que este desobedeciera las órdenes policiales.
Fuentes de la Guàrdia Urbana confirman a EL PERIÓDICO que el atestado policial se instruyó por un presunto delito de atentado a la autoridad y lesiones leves.
El caso, adelantado por 'El Caso', culminó con la intervención policial, que requirió del apoyo de diversos agentes dada la actitud "amenazante" del sujeto, que acabó lanzando los cuchillos al suelo.
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