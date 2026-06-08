Un grupo de menores patea brutalmente a un feriante en Algemesí (Valencia)

Un tumulto de jóvenes protagonizan un video viral “muy violento” —como lo describe el inspector de la Policía Local de Algemesí, José Luis Tudela— en el que se ve cómo decenas de chavales, entre los que se identifica “a simple vista” algún menor, patean a un hombre que está caído en el suelo hasta que éste se levanta y, como puede, huye de la manada, junto a la pista de autos de choque en plena feria de Sant Onofre en Algemesí.

La grabación ha corrido como la pólvora a través de las redes sociales, aunque no existe denuncia, ni parte de lesiones o solicitud de asistencia médica por parte de nadie, indica el inspector. La Policía Local de Algemesí recibió el miércoles 3 de junio un aviso telefónico a través del servicio de emergencias 112 a las 22,54 horas que alertaba de una pelea multitudinaria en la feria de atracciones, ubicada en el Parc Salvador Castell con motivo de la festividad de Sant Onofre. Una patrulla se desplazó hasta allí pero “cuando llegó ya no quedaba nada”. Interrogaron a algunas personas que contaron los hechos pero no se pudo identificar ni a los agresores ni a la víctima, explica.

“Días después ha salido el vídeo, muy violento. Las imágenes no tienen calidad y no permiten identificar a los participantes, aunque a simple vista se aprecia que hay menores”, aprecia Tudela. La Policía Local comunicó el incidente a la Policía Nacional, a los que corresponde investigar un suceso de estas características, según informa el inspector. “No hemos vuelto a hablar con ellos y no sabemos si se ha abierto investigación”, añade.

El gobierno local condena la violencia

El concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad de Algemesí, Kiko Reinoso, ha corroborado la información de la Policía Local y ha indicado que el hombre agredido era un feriante. Desconoce el motivo concreto de la agresión, aunque le han llegado comentarios de que podría ser una discusión acerca del pago de alguna atracción, según comenta. El regidor se ha mostrado “preocupado” por una situación de gran violencia, de acuerdo con las imágenes difundidas, perpetrada por un amplio grupo de jóvenes en un contexto de fiesta en la calle y en un lugar que cada año frecuentan mayoritariamente familias con niños pequeños. “Desde el equipo de gobierno condenamos este o cualquier otro tipo de violencia”, ha declarado. En su opinión, el comportamiento que se muestra en el vídeo “son actitudes que censuramos y que no son propias de una sociedad civilizada”.

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En principio no hay abierta ninguna investigación al respecto sobre las personas participantes en la reyerta. En la grabación se observa cómo algunas chicas y chicos y una mujer intervienen para detener el linchamiento y disolver el tumulto, pero no se dispone de más datos acerca del suceso en plenas fiestas locales.