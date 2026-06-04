Detenido el autor de un crimen en Zaragoza tras un espectacular dispositivo de búsqueda

La Guardia Civil ha detenido sobre las 14.30 ahoras al autor del crimen cometido esta pasada noche en la plaza Aragón de Caspe tras varias horas búscandolo por las inmediaciones del municipio. Las alarmas habían saltado sobre las 12.30 horas después de que se viera al fugitivo cruzando las vías del tren. En ese momento, se han activado todas las patrullas disponibles que rápidamente se han desplazado hasta la estación.

En torno a las 14.30 horas se ha practicado la detención del presunto homicida, una captura que se ha visto facilitada cuando el helicóptero de la Guardia Civil se había sumado a las labores de búsqueda apenas media hora antes. A la aeronave se le ha visto sobrevolar los campos a una altura muy cercana al suelo, peinando casi palmo por palmo los terrenos próximos a la estación de tren. Desde que se ha precipitado el operativo han transcurrido dos horas hasta que se ha practicado la detención.

A los agentes se les ha podido ver registrando un corral semiabandonado junto a una iglesia en ruinas. A pie y en coche, los agentes están peinando la zona. También se está parando a vehículos para registrar los turismos e identificar a sus ocupantes y, sobre las 14.00 horas, se ha sumado un helicóptero a las labores de búsqueda. También participan en estas labores Policía Local de Caspe y los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). Por parte de la Guardia Civil se ha solicitado el refuerzo de patrullas venidas del puesto de Casetas. El helicóptero ha rastrado palmo a palmo los campos del entorno de la estación de tren.

A lo largo de la mañana ha habiado notable presencia de guardias civiles en la plaza Aragón, donde tiene su parada la estación de autobuses. De allí han salido rápido los agentes cuando se ha recibido el aviso a las 12.30 horas, justo cuando el vicepresidente Alejandro Nolasco iniciaba su comparecencia ante los medios de comunicación. En la estación había mucha expectación entre los viajeros, muchos de los cuales se han enterado de lo sucedido ahora mismo. El ir y venir de coches de la Guardia Civil es constante.

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Finalmente, el operativo se ha trasladado hasta el estadio de fútbol del Club Deportivo Caspe, “Los Rosales”, donde hay una importante presencia de guardias civiles. Al parecer, la intención podría ser trasladar al detenido en helicóptero hasta la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, en Valdespartera.