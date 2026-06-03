La Policía investiga la muerte de una bebé de 14 meses en Sevilla tras sufrir graves quemaduras al bañarla la pareja de su madre

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga la muerte de una bebé de 14 meses que permaneció dos meses ingresada en el hospital Virgen del Rocío tras sufrir graves quemaduras mientras presuntamente la bañaba la pareja de su madre. Las diligencias sobre este trágico fallecimiento están al cargo de la plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, tal como confirman fuentes judiciales.

"Hace aproximadamente unos dos meses ingresa una bebé en el hospital por, en principio, quemaduras. Según manifiesta posteriormente la familia, las mismas se podían haber producido por una ducha o un baño con agua caliente con la pareja actual de la madre", ha detallado este miércoles el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano. "Hace unos días se produce el fatal desenlace del fallecimiento de la misma".

"Ahora mismo están abiertas todas las hipótesis", ha apuntado Toscano. "En el momento en el que la autopsia muestre alguna posible etiología, se determinará cuál es el camino más acertado de todas esas hipótesis sobre el fallecimiento de la bebé", ha afirmado el subdelegado, que ha insistido en que "estas investigaciones requieren su tiempo", por lo que "no se debe llegar a ninguna conclusión precipitada".

Según ha podido saber El Correo de Andalucía, la pareja de la madre de la víctima ha declarado como investigado en este caso, aunque estas explicaciones ante el Juzgado se produjeron antes del fallecimiento de la bebé. Una vez que se ha confirmado la muerte de esta menor, el grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha puesto al cargo de las pesquisas para intentar aclarar todo lo sucedido.

Noticias relacionadas

"Me encontré a mi niña achicharrada"

"El primer llanto que escucho de mi hija, me voy para el cuarto de baño y me encuentro a mi niña achicharrada", ha confesado la madre de la víctima, Andrea Burdalo, durante una entrevista con Canal Sur. "Me encontré a mi hija chillando en la puerta del cuarto: '¡Qué le has hecho a mi niña!'", relata la abuela de la bebé, Yolanda Jiménez. "Fue a coger una toalla y la niña abrió el grifo y le dio al agua caliente. Pero eso no es viable, porque mi niña tenía 14 meses, ni andaba", asevera Jiménez.