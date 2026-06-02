Luis Lorenzo "buscaba mujeres ricas, sin hijos" y tenía especial interés en Carmen Lomana

El actor Luis Lorenzo y su pareja, Arancha Palomino, se sientan en el banquillo por maltratar y estafar a la tía anciana de esta última, Isabel Suárez, que murió en su casa el 28 de junio de 2021. En este juicio no se verá uno de los hallazgos más sorprendentes del sumario del caso, al que ha tenido acceso el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica. La Guardia Civil no ha logrado averiguar por qué Lorenzo tenía en su casa 142.315 euros en efectivo. Una mujer que fue pareja del actor asegura que, años atrás, en 2014, el hombre le estafó una cantidad algo menor (130.000 euros).

La abogada Teresa Bueyes, ex amiga de Lorenzo, declaró ante la Guardia Civil que este le "insistía en que yo le presentara amigas ricas. Debían ser mujeres solteras, viudas o divorciadas sin hijos ni familiares próximos". Según ese testimonio, Luis Lorenzo estaba especialmente insistente en que le presentara a la empresaria y celebrity Carmen Lomana. En 2016, mucho antes de la agonía y muerte de la tía Isabel Suárez, Bueyes ya escribió en Instagram que Lorenzo "saca dinero a millonarias".

Ingreso mínimo vital

La Guardia Civil ha tratado de averiguar el origen de los 142.315 euros que Lorenzo guardaba en varias bolsas dentro de su casa. Ni el actor ni su pareja trabajaban desde 2016. Ella recibía el ingreso mínimo vital, él cobraba el paro y había pedido ayudas para recibir el bono social en el recibo de la luz, incluso tenía documentación para acceder al bono de alimentos de Mercadona para personas sin recursos. Pero el ritmo de vida de la pareja, según los informes económicos del sumario, era mucho más elevado, con gastos y viajes muy por encima de sus ingresos conocidos.

Luis Lorenzo afirmó que ese dinero que guardaba en casa procedía de un depósito que había tenido en Bankia (ahora La Caixa), y que durante su buena época como actor y presentador de televisión ingresaba hasta 180.000 euros en un mes. Sin embargo, La Caixa ha emitido un documento en el que rechaza esa versión: ni el actor ni su pareja tuvieron esos productos financieros allí.

La millonaria

Lo cierto es que la investigación de la muerte de la anciana asturiana ha desvelado un episodio conflictivo de la biografía de Lorenzo. Una millonaria madrileña ha declarado que fueron pareja entre 2012 y 2014. Que Lorenzo tenía una muy mala situación económica y que ella compró una finca y montó un vivero para ayudarle. Ella le puso al frente del negocio y le dio poderes sobre sus cuentas corrientes para no tener que estar pendiente cada día.

Lorenzo, según esta mujer, cobraba unos 15 mil euros mensuales por gestionar el vivero. Ilusionada con su relación, ella le prestó otros 170.000 euros para que él pagara la reserva de un piso cerca del parque del Retiro, en una de las zonas más caras de Madrid.

Gastos sin justificar

Año y medio después, la mujer, según su testimonio, se dio cuenta de que el vivero tenía gastos duplicados y sin justificar. De la empresa habían salido 470.000 euros. Decidió entonces pedirle cuentas a Lorenzo y le envió un burofax. Según su versión, el actor le devolvió el dinero del piso y también los 470.000 euros que habían salido de la empresa. En 2014 rompieron la relación.

Un año después, la mujer revisó las cuentas del vivero y encontró extrañas salidas de caja por valor de unos 130.000 euros más. Ayudada por la abogada Teresa Bueyes, reclamaron ese dinero a Lorenzo, pero finalmente ella decidió no denunciarlo porque, dijo, "quería pasar página". La Guardia Civil considera que esa cantidad, sumada a la que la pareja le quitó a la tía Isabel años después (cifrada en 17.000 euros según el escrito de acusación) explicaría el total del dinero encontrado en la casa y que nunca fue declarado a Hacienda.

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Ese supuesto delito de apropiación indebida de Lorenzo, que ha salido ahora a la luz, no se tratará en el juicio contra Lorenzo y Palomino cuya segunda sesión se celebra este martes en la Audiencia Provincial de Madrid.