En Baños de Cerrato
Mueren dos mujeres al intentar salvar a un niño de 3 años que se ahogaba en una presa de Palencia
El menor se encuentra a salvo
EP
Dos mujeres han fallecido este domingo tras intentar sacar del agua a un niño de tres años que se ahogaba en la presa de la localidad palentina de Baños de Cerrato, en el municipio de Venta de Baños, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.
El suceso ha tenido lugar sobre las 18.35 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se informaba de que el menor se estaba ahogando y una persona intentaba sacarle del agua pero no podía.
El 1-1-2 ha trasladado el aviso a los Bomberos de la Diputación de Palencia; a los Bomberos de Palencia; a la Guardia Civil (COS) de Palencia; a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil, y al Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente.
Posteriormente, durante el seguimiento del incidente, el alertante ha indicado que dos mujeres adultas han fallecido, mientras los bomberos de la Diputación de Palencia han comunicado que el menor está a salvo.
La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha activado el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde) al lugar. Los servicios de emergencia trabajan en la zona.
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