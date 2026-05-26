La Policía realiza una reconstrucción del crimen de Mallorca con la presunta asesina de su suegra

Agentes de la Policía Nacional, junto a una comisión judicial, han conducido esta mañana a la mujer española de 36 años que fue detenida ayer como presunta autora de la muerte a golpes de su suegra, de 73 años, al domicilio de la barriada de Pere Garau donde apareció el cadáver. La mujer falleció al parecer a golpes, pero los investigadores quieren aclarar cómo se sucedieron los hechos, y si en el homicidio se utilizó algún objeto contundente como arma. La detenida presentaba también señales de golpes y arañazos cuando fue arrestada poco después.

El crimen se cometió sobre las cuatro y media de la tarde de ayer, en un domicilio ubicado en el número 17 de la calle Gabriel Llabrés, cerca de la plaza Pere Garau y justo enfrente de los antiguos cines Metropolitan. En el domicilio convivía la víctima, Rosario García, de 73 años, con su hijo y desde hace cerca de un año la novia de él, una mujer de 36 años con la que, según coinciden todos los vecinos consultados, tenía muy mala relación.

Según explican testigos presenciales, la mujer detenida salió de su casa con claras señales de golpes y arañazos en la cara y los brazos, y la ropa rota. Se sentó en la terraza de un bar cercano a su domicilio y se puso a llorar. Algunos testigos recuerdan que parecía muy alterada, hablaba sola a gritos y decía frases incoheretes. Los testigos la vieron también hablar por teléfono. Al parecer llamó a su novio, el hijo de la fallecida, que acudió poco después a la casa y encontró el cadáver de su madre. Fue este hombre el que avisó a la Policía.

Poco después llegó una patrulla de la Policía Local al bar donde todavía estaba la mujer, que se había pedido un café con leche. Los agente la identificaron inmediatamente por las señales de golpes que presentaba. La mujer les explicó que había sido agredida por su suegra. Seguía muy alterada y vomitó en la calle. La Policía Local la entregó a la Nacional, y la mujer quedó detenida como presunta autora de la muerte de la anciana.

Tras pasar la noche en los calabozos de la Jefatura de la Policía Nacional, los investigadores han conducido a la mujer a las once y media esta mañana de nuevo al domicilio donde se cometió el crimen, con la intención de realizar una reconstrucción de los hechos, en presencia de una comisión judicial. Los agentes pretenden esclarecer la secuencia de lo ocurrido, y determinar cómo se produjo la muerte de la anciana, y si fue golpeada con algún objeto contundente.

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La gestión policial ha provocado una gran expectación entre los vecinos de la zona. Los agentes han establecido un perímetro de seguridad alrededor de la casa, y mucha gente se sorprendía. En la barriada la víctima era muy conocida. "Llevaba muchos años viviendo aquí y era muy buena persona, todo el mundo la quería", comenta una residente. La percepción respecto a la nuera es muy diferente. "La chica llevaba cosa de un año viviendo con ellos, y tenían muchas discusiones. Casi cada día había un escándalo en la casa", comenta una vecina.