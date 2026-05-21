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Muere un hombre tras quedar atrapado entre su coche y una columna en un garaje de Madrid

La víctima, de mediana edad, fue liberada por los Bomberos en parada cardiorrespiratoria, pero el Samur no pudo reanimarla

Los hechos han tenido lugar en un garaje de la calle Alcántara de Madrid.

Los hechos han tenido lugar en un garaje de la calle Alcántara de Madrid. / EMERGENCIAS MADRID

Redacción

MADRID

Un hombre de mediana edad falleció en la noche de este miércoles tras quedar atrapado entre su vehículo y una columna en un garaje situado en la calle Alcántara de Madrid, en pleno barrio Salamanca, según informó Emergencias Madrid.

A la llegada de los servicios de emergencia, la víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid procedieron a liberarla, mientras efectivos de Samur-Protección Civil practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar.

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Finalmente, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del hombre en el lugar del suceso.

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