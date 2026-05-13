Investigación
Detenido un hombre tras acorralar a una mujer e intentar llevarse a un niño en Málaga
El presunto autor ha sido arrestado por un intento de agresión sexual y detención ilegal
EFE
Un hombre ha sido detenido por la Policía Local de Málaga por presuntamente acorralar a una mujer en un portal en el barrio de Miraflores de los Ángeles e intentar llevarse a un niño.
Los hechos ocurrieron este martes sobre las 20.00 horas en la calle Albacete cuando la víctima alertó de que un hombre la había arrinconado en un portal, aunque al llegar una vecina había huido, lo que movilizó a una patrulla de la Policía Local de Málaga, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.
Durante la búsqueda del sospechoso, los agentes lo localizaron mientras era recriminado por varias personas, que le acusaban de haber agarrado a un menor con la supuesta intención de llevárselo.
El presunto autor ha sido detenido por un intento de agresión sexual y detención ilegal.
Tras su detención ha quedado pendiente de comparecencia ante la Policía Nacional y la investigación continúa abierta para esclarecer los hechos.
- Dos heridos en un accidente en la A-11 en Toro
- Cinco empresas zamoranas visitan la Feria Tutto Food de Milán
- Sarracín de Aliste licita la construcción de las primeras cuatro viviendas públicas por 335.991 euros
- Zamora contará con una capilla abierta las 24 horas del día
- Vuelca un coche dejando un herido leve en la carretera de Entrala
- Tres detenidos por presunto tráfico de 'speed' en Benavente
- Las obras del Mercado de Abastos de Zamora tensionan al comercio de la zona: 'Estamos desangelados
- Zamora vuelve a ser capital de las hamburguesas