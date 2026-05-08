Persecución
Muere un guardia civil al chocar dos barcos del cuerpo siguiendo una narcolancha en Huelva
Durante la actuación, dos agentes más han resultado heridos graves y uno leve
EFE
Un guardia civil ha fallecido y otros dos agentes han resultado heridos graves al chocar dos patrulleras del cuerpo mientras perseguían a una narcolancha a unas 80 millas de la costa de Huelva.
La Guardia Civil, en un comunicado, ha lamentado el fallecimiento del agente, de nombre Germán, que ha perdido la vida en la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo en esa persecución.
Durante la actuación, dos agentes más han resultado heridos graves y uno leve, a los que la Guardia Civil desea "una pronta recuperación", según figura en el comunicado de condolencias que han distribuido en redes sociales.
Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también ha mostrado su consternación por el accidente de los agentes en acto de servicio, en su cuenta en la red social X, desde la que envían "toda su fuerza, apoyo y cariño" a las familias y compañeros en estos momentos.
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