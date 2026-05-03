El fraude de las criptomonedas de los futbolistas podría superar los 24 millones de euros, según la ampliación de la querella

El fraude del 'caso Shirtum', la venta fraudulenta de criptomonedas y NFT's de futbolistas en el que están implicados varios exjugadores del Sevilla CF, podría superar los 24 millones de euros, según la ampliación objetiva de querella aportada ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona que investiga la causa.

Seis futbolistas de la élite, todos ellos exsevillistas -'Papu' Gómez, Lucas Ocampos, Iván Rakitic, Nico Pareja, Alberto Moreno y Javier Saviola- figuran como denunciados en la querella presentada por 13 víctimas, residentes todas en España, que acusan a los máximos responsables del presunto entramado de una estafa continuada de venta de NFT's de jugadores de fútbol de la élite mundial a la sociedad española Shirtum Europa, S.L.U., a sus sociedades en Andorra y a sus promotores y administradores.

Los NFTs son activos digitales certificados con tecnología 'blockchain', la misma que usan las criptomonedas. Cada NFT es único y se puede comprar y vender como cualquier otro objeto coleccionable. En este caso, eran representativos de imágenes y vídeos de los jugadores y su precio variaba dependiendo del activo, pero muchos rondaban los 450 euros. Los "NFTs fílmicos" de los futbolistas mencionados que se vendieron a los inversores eran realmente meros "cromos digitales" que nunca llegaron a tener valor, ya que no estaban registrados en la blockchain y nunca pudieron transferirse a las carteras de los compradores).

De acuerdo con la citada ampliación, los impulsores de Shirtum Europa, S.L.U. obtuvieron en un primer momento fondos de los inversores para montar una plataforma tecnológica alojada en Apple (iOS) y Android que nunca fue creada. En ese primer momento, captaron alrededor de tres millones de euros en criptomonedas BNB, "fondos que no fueron contabilizados ni destinados al fin prometido (ni mucho menos devueltos a las víctimas)", de acuerdo con los querellantes.

"Falsos" NFT's

Posteriormente, la sociedad querellada creó unos falsos NFTs fílmicos, con las imágenes y voces de los futbolistas querellados (además de Diego Perotti y Marcelo Guedes) y del club turco Galatasaray. "Estos supuestos NFTs en realidad nunca existieron técnicamente, no eran transferibles ni revendibles, constituyendo una simulación absoluta del objeto vendido en perjuicio de los compradores", según la ampliación de la querella. Los ingresos por la venta de estos activos se cifraron en casi un millón de euros, que "no fueron registrados" tampoco en las cuentas anuales de Shirtum.

En la ampliación de la querella se especifica además que del total de criptomonedas $SHI creadas por Shirtum Europa, S.L.U. (un total de 1000 millones), los cuatro empresarios querellados y los citados futbolistas "se repartieron gratuitamente el 78% de ellas (780 millones) que posteriormente vendieron a los inversores en la plataforma de criptomonedas PancakeSwap, a precios elevados".

"A través de la creación de FOMO (el "miedo a perderse algo") y a la publicidad engañosa montada en colaboración con los futbolistas", siempre según los querellantes, "se condujo a los inversores a comprar $SHI que los propios querellados les vendían subrepticiamente desde PancakeSwap". En julio de 2025, con la instrucción penal ya iniciada, los querellados retiraron el $SHI de PancakeSwap para siempre, lo que provocó que el precio de esta criptomoneda se desplomara aún más, siendo su valor actual prácticamente de cero euros.

La criptomoneda ya no cotiza

Hoy en día el $SHI ya no cotiza en ninguna plataforma de criptomonedas. Es una criptomoneda que no vale nada. Este 'modus operandi' lo explican los querellantes como una defraudación "pump and dump" dirigida a alterar "artificialmente" el precio de mercado de la criptomoneda creada por Shirtum, la que, unida a la estafa, ha provocado que pierdan el 100% de su inversión.

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La defraudación por la manipulación del precio de mercado de la criptomoneda $SHI en PancakeSwap imputable a los querellados se estimaría en, como mínimo, unos 20 millones de euros, pudiendo alcanzar cifras muy superiores, de acuerdo con la ampliación de la querella. Los querellantes han anunciado que aportaran un nuevo peritaje de expertos detallando esta cuestión.