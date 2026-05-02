Detenido por asesinar a su exmujer con un cuchillo en plena calle en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre por supuestamente asesinar a su pareja en Esplugues de Llobregat (Barelona). Según las primeras informaciones sospechoso y víctima habrían sido pareja.

El hombre asaltó a su exmujer con una arma blanca cuando iba por la calle en una zona residencial justo detrás del Hospital Sant Joan Dèu sobre las 11 de la mañana de este sábado. La víctima iría acompañada de otras personas que resultaron heridas, según fuentes de la investigación.

Tras atacar a la mujer, el sospechoso salió huyendo. El cuerpo de la mujer quedó tendido en el suelo. El teléfono de emergencia 112 ha recibido el aviso de que un hombre había herido a una mujer y huido del lugar. Hacia allí se desplazaron dotaciones de los Mossos d'Esquadra y efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que no pudieron hacer nada por salvar la vida a la víctima ante la gravedad de las lesiones que sufrió en buena parte del cuerpo y la pérdida de sangre.

Gracias a la descripción de varios testigos se pudo identificar al sospechoso que fue detenido una hora más tarde en Barcelona. La División de Investigación Criminal se ha hecho cargo del caso, que está bajo secreto de las actuaciones.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Esplugues lamenta profundamente la muerte violenta de la mujer y traslada sus condolencias a su familia y personas cercanas. "El consistorio condena cualquier forma de violencia y expresa su preocupación por unos hechos graves que afectan a la convivencia y la seguridad de la ciudadanía", remarca el comunicado.

Además, recuerdan que la Policía Local de Esplugues ofrece a los Mossos, los encargados de la investigación, "toda la colaboración institucional necesaria para contribuir al esclarecimiento de los hechos".

Todo apunta a que se trata de un nuevo crimen por violencia machista. De confirmarse, sería la primera mujer asesinada por su pareja o expareja este año en Cataluña.