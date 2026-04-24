Investigación en Tobarra
Tres detenidos en Albacete por agresión sexual y detención ilegal a una menor de 16 años
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones tras la localización de armas de fuego en la vivienda donde se retuvo a la menor
La Policía Nacional ha detenido a tres personas por su presunta participación en la detención ilegal y agresión sexual a una menor de 16 años, entre otros delitos cometidos entre octubre y diciembre de 2025 en Tobarra (Albacete).
Los detenidos son un hombre y dos mujeres, tal y como ha detallado la Policía Nacional en un comunicado, en el que ha añadido que la menor actualmente se encuentra bajo la protección y tutela de los servicios sociales de Castilla-La Mancha.
Además, han señalado que la investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
Fue la víctima la que acudió a la Comisaría de la Policía Nacional de Albacete y relató a los policías que durante el tiempo que estuvo alojada en el domicilio de un familiar fue agredida sexualmente por un miembro de la familia mayor de edad.
La chica fue amenazada con armas de fuego e incluso llegaron a encerrarla en una habitación bajo llave, sin poder comunicarse con el exterior.
Una vez que los agentes tuvieron conocimiento de estos hechos, se inició una investigación que culminó con la identificación y detención de los autores y cooperadores de estos delitos.
Además, se registró la vivienda en la que ocurrieron los hechos, donde se encontraron varias armas de fuego.
- Seis investigados por fraude alimentario en Zamora: hacían pasar quesos industriales por artesanales
- La Plaza Mayor de Zamora se llena para escuchar a Leire Martínez
- Estos son los supermercados que encontrarás abiertos en Zamora este 23 de abril, fiesta en Castilla y León
- Los jóvenes se lo piensan muy detenidamente antes de incorporarse': las ayudas al ovino en extensivo se demoran hasta 4 años
- La fiesta de San Marcos reunirá en este pueblo deshabitado de Zamora a más de 250 personas
- Herida una mujer de unos 40 años tras chocar contra un ciervo en la carretera de Villardeciervos
- Presunto robo con violencia a una mujer en la entrada de Morales de Toro
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las mesitas en vertical para terraza más baratas: adiós a perder espacio en el suelo