Violencia machista
Un hombre mata a su expareja en Toledo y después se suicida
La víctima constaba en el sistema VioGen con un nivel bajo de protección y el agresor tenía antecedentes por violencia de género
EFE
Una mujer de 43 años ha sido asesinada este jueves presuntamente a manos de su expareja, un hombre de 50 años, que después se ha ahorcado en Seseña (Toledo), tras una pelea con el hijo de la víctima, que ha acabado en el hospital.
Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, el cuerpo de la mujer, de nombre Melissa y de nacionalidad venezolana, ha sido encontrado en el interior de su vivienda con signos de violencia por arma blanca. También en la vivienda los agentes de la Guardia Civil han hallado a un hombre de la misma nacionalidad ya fallecido por ahorcamiento.
Las mismas fuentes informan de que la Guardia Civil ha acudido a primera hora de la mañana a la vivienda tras recibir un aviso por una pelea entre el agresor y el hijo de la víctima, que se encuentra ingresado en un hospital.
El agresor contaba con antecedentes por violencia machista, si bien no estaba sujeto a medidas judiciales, y la mujer estaba en el sistema VioGen con un nivel bajo de protección.
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