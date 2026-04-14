Condenado a 4,5 años de cárcel por dos brutales agresiones a gais en una playa de Mallorca

Un hombre ha sido condenado a cuatro años y siete meses de prisión dos brutales agresiones homófobas en la playa de El Mago, en Calvià (Mallorca). El acusado ha reconocido, en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que golpeó con una piedra y un martillo a una de las víctimas y lanzó por un terraplén a la otra por el mero hecho de ser homosexuales. En la vista, el procesado se ha declarado autor de un delito de intento de homicidio y otro de lesiones, ambos con la agravante de discriminación por orientación sexual y la atenuante de reparación del daño, ya que indemnizado con 25.000 y 3.000 euros respectivamente a las víctimas antes del juicio.

El acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, el abogado defensor y los perjudicados, que ejercían la acusación particular, ha rebajado la petición inicial de 11 años y medio de prisión para el encausado. El hombre ha confesado los hechos y se ha conformado con los cuatro años y siete meses de prisión en la vista oral y la magistrada ha dictado sentencia en el acto. Deberá cumplir órdenes de alejamiento tanto de los perjudicados como del lugar de los hechos cuando salga de prisión. El fallo recoge que el móvil de los ataques fue su "animadversión, hostilidad y rechazo a la orientación sexual" de las víctimas.

Piedra y martillo

La primera agresión se produjo en la tarde del 29 de agosto de 2024. El acusado, de 31 años, se acercó a un hombre que había ido a orinar a una zona apartada de la playa. Primero le dio un fuerte puñetazo y luego le golpeó con una piedra de gran tamaño en la cabeza. La víctima cayó al suelo aturdida y el hombre sacó entonces un martillo que llevaba en una mochila, con el que le dio golpes en todo el cuerpo. El agresor se dio a la fuga y la víctima tuvo que ser trasladada a un hospital por las graves lesiones sufridas.

Tres semanas después, el 20 de septiembre en la misma playa, el procesado atacó a otro homosexual. La víctima fue un hombre que estaba con su marido haciendo unas fotos en lo alto de un sendero. El acusado le dio un puñetazo en la nuca, que le hizo perder el equilibrio, y lo tiró por un terraplén de unos 10 o 12 metros de altura. La víctima sufrió lesiones graves y fue trasladado a una clínica de Palma.

Dos delitos

La Guardia Civil puso en marcha una investigación, bautizada como 'Operación Jamer', y ese mismo día detuvo al agresor, un joven mallorquín residente en Marratxí. Desde entonces permanece en prisión por orden judicial. La Fiscalía le imputo delitos de intento de homicidio y lesiones y reclamó para él condenas que sumaban once años y medio de prisión, así como indemnizaciones de 20.888 euros y 3.487 para las víctimas por las lesiones, las secuelas y los daños morales.

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Antes de la vista oral, el procesado ha consignado el dinero para resarcir a los afectados y las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad. Finalmente, el hombre ha aceptado tres años y cinco meses de prisión por el intento de homicidio y un año y dos meses por el delito de lesiones. El tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial ha dictado sentencia y en el acto y el fallo ya es firme.