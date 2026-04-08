Los padres acusados de maltratar a su bebé en Barcelona proponen llevar una pulsera telemática para salir de prisión

Los padres acusados de maltratar a su bebé en Barcelona han propuesto, entre otras medidas, que se les coloque una pulsera telemática de seguimiento para evitar que puedan fugarse, según los recursos que ha presentado la defensa ante la Audiencia de Barcelona. Los dos abogados de los progenitores han solicitado su libertad y, como alternativa, han expuesto que a los investigados, que permanecen en prisión, se les puedan aplicar otras medidas menos gravosas, como la imposición de una fianza, el arresto domiciliario, comparecencias periódicas en el juzgado y la prohibición de acercarse al menor o al lugar en el que se encuentre, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO.

Según la abogada Montserrat Antolino, directora del despacho Antolino Advocats y defensora del padre del menor, existen medidas menos restrictivas que se podrían aplicar en este caso. En su opinión, al habérseles incautado y revisado a los progenitores los móviles y dispositivos electrónicos, no existe la posibilidad de que se destruyan pruebas. La letrada también rechaza la posibilidad de que los padres huyan de la justicia y de que exista riesgo de reiteración delictiva. Este último aspecto se evitaría si se prohíbe a los padres acercarse al lugar donde se encuentre el menor, que de momento se halla en el hospital. El juez otorgó cautelarmente la tutela del niño a la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència (DGPPIA), la antigua DGAIA.

Línea de defensa

El pequeño ha abandonado la UCI pediátrica del Hospital Vall d’Hebron, donde ingresó el pasado 16 de marzo, y no presenta nuevas lesiones, según fuentes conocedoras del caso, que apuntan a que evoluciona favorablemente. El bebé tenía fracturas y algunas heridas, alguna de ellas compatibles con una presunta agresión sexual con penetración, según fuentes de la investigación.

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La estrategia de la defensa pasa por intentar demostrar que esas lesiones podrían ser producto de una enfermedad rara, aunque la pediatra que atendió al bebé y la forense lo descartaron en un primer momento. En este sentido, la abogada del padre ha aportado en el juzgado un test genético del acusado. En este informe médico consta, según la defensa, que el investigado es portador de un gen vinculado a la distrofia muscular y a la falta de colágeno, aunque no ha desarrollado la dolencia. La letrada ha solicitado que los forenses analicen si su hijo también tiene ese gen y si las lesiones podrían estar relacionadas con el mismo. Cabe decir que desde que el bebé fue hospitalizado, las lesiones han remitido y no han aparecido nuevas.