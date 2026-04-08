Siniestro
Muere una octogenaria en un incendio en un piso de Murcia
El fuego se produjo en un edificio de la calle Sagasta
José Arrondo
Durante esta madrugada se produjo, de acuerdo con la información difundida por los canales oficiales del servicio de emergencias 112, un incendio que acabó con la vida de una persona. Se trata de una mujer de 82 años que no pudo escapar de las llamas.
El incendio se originó en un edificio de seis plantas de la calle Sagasta y, según explican, por la cantidad de humo negro que estaba saliendo, no podían precisar de qué zona en concreto procedía.
Asimismo, añaden que quienes llamaron a emergencias para alertar del suceso indicaron que se encontraban abandonando el inmueble. Al lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas de policía, una ambulancia y los bomberos.
Pese a los esfuerzos realizados, no pudieron entrar a tiempo a la vivienda y encontraron a la mujer fallecida en el interior del piso.
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