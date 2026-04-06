Parque del Agua
Aparece un cuerpo sin vida en un parque de Zaragoza
Un viandante alertó a la Policía sobre las 17:15 horas del hallazgo en la ribera izquierda del Parque del Agua de Zaragoza
Israel Salvador
El hallazgo de un cadáver en el Parque del Agua de Zaragoza ha alterado la calma a última hora de la tarde de este lunes en una de las zonas más transitadas del entorno del Ebro. El cuerpo ha sido localizado en la ribera izquierda, en un punto próximo al parque, después de que un viandante alertara a la Policía a las 17.15 horas al percatarse de su presencia entre la vegetación.
Tras recibir el aviso, hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, que han acordonado la zona para facilitar las primeras labores de inspección. Posteriormente, también han acudido agentes de la Policía Científica, encargados de recabar indicios que puedan ayudar a esclarecer las circunstancias del suceso, así como un profesional forense que ha realizado una primera valoración del cuerpo sobre el terreno.
El cadáver se encontraba entre la maleza, en un punto apartado y alejado del paseo principal, una circunstancia que ha permitido que el trabajo policial se desarrollara con cierta discreción pese a tratarse de un espacio muy frecuentado habitualmente por corredores, ciclistas y personas que pasean a diario por el Parque del Agua.
Precisamente, la zona en la que se ha producido el hallazgo es uno de los enclaves de paso más utilizados por los zaragozanos, especialmente a esa hora de la tarde. Sin embargo, la ubicación exacta del cuerpo, fuera del camino habitual y oculto por la vegetación de ribera, ha evitado una mayor presencia de curiosos durante la intervención.
Una vez concluidas las primeras diligencias, el cuerpo ha sido retirado por los servicios funerarios para su traslado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia que permitirá determinar las causas de la muerte.
Suscríbete para seguir leyendo
- La hostelería de Zamora cierra una Semana Santa 'hasta la bandera
- DIRECTO | Zamora CF - Unionistas de Salamanca: sigue el derbi con nosotros
- Ainhoa Arteta y Luis Santana emocionan a los zamoranos cantando dos arias ante la Virgen de la Soledad
- Y Jesús resucitó: vuelve a ver la procesión de La Resurrección desde la Plaza Mayor de Zamora
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sandalias de primavera y verano más cómodas y baratas del mercado: por menos de 10 euros y en tres colores
- Mazazo para el Zamora CF en Domingo de Resurrección al caer en los últimos minutos ante Unionistas de Salamanca
- No hay Domingo de Resurrección en Zamora sin su tradicional 'dos y pingada': huevos, jamón... y lo que surja
- Un conductor maniobra marcha atrás en Zamora capital y atropella a un hombre de 80 años