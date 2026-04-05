Intento de homicidio entre hermanos en Castellón: "Te voy a matar y luego te meteré en un agujero"

En ocasiones, los hermanos pueden convertirse en los peores enemigos. De hecho, pueden terminar llevándose a matar. Eso es lo que refleja el juicio que el próximo jueves celebrará la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón y que se prolongará el viernes, en el que un hombre de 37 años se enfrenta a 19 años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y dos delitos leves de lesiones, después de intentar matar a su hermana en diciembre de 2023.

El procesado se encuentra en la actualidad encarcelado y, aparte de la condena de prisión, se enfrenta a la petición de la Fiscalía de una multa de 3.600 euros y al pago de 21.759 euros por las lesiones y los perjuicios causados.

Fue el día 6 de diciembre de 2023, a las 05.15 horas, cuando el acusado prendió fuego al Citroën Berlingo de la víctima con la intención de acabar con su vida. Esto se produjo horas después de que el hombre amedrentara a su hermana, cuando estaba en compañía de sus hijas, gritándole: “Te vas a enterar por denunciarme esto, no va a acabar así. Te voy a matar y te meteré en un agujero”.

Pinchazo de las ruedas

Tres días antes, el procesado ya le había pinchado las ruedas y había roto los dos retrovisores de otro vehículo propiedad de la víctima, un Citroën Elysée en ese caso. Unos desperfectos que fueron tasados en 2.205 euros.

Ya con este precedente, el encausado, en la madrugada del día 6 de diciembre, se llevó una garrafa de gasolina del garaje de su casa, ubicado a 350 metros del domicilio de su hermana, en un residencial de casas adosadas, y prendió fuego al coche familiar que estaba aparcado junto a la puerta del garaje y de la entrada a la vivienda. Aunque habían sido alertados por una vecina, la afectada, así como su marido y sus dos hijas pequeñas, no pudieron escapar del interior de la casa por el incendio y las explosiones que se produjeron.

Intervención de los bomberos

Tuvieron que ser auxiliados por los bomberos para poder salir, aunque, a causa de este incendio, la hermana del presunto autor de los hechos sufrió lesiones por inhalación de humo y síndrome de estrés postraumático. Por su parte, las hijas de la víctima sufrieron lesiones que requirieron atención facultativa por inhalación de humo y ansiedad reactiva.

Además, el fuego causó daños en las herramientas que el suegro de la víctima guardaba en el garaje, así como en las fachadas de cuatro viviendas del residencial y en otros dos vehículos.

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A todo ello se añade que el Ministerio Fiscal también solicita que se imponga al acusado la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros del domicilio y del lugar de trabajo de su hermana, del marido de esta y de las hijas de ambos durante 20 años.