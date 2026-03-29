L'Hospitalet
Un hombre muere tras un tiroteo en Barcelona
Un herido fue trasladado al hospital en estado muy grave
Redacción
Barcelona
Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre de 28 años en un tiroteo en L’Hospitalet de Llobregat. El hombre habría recibido un disparo en el parc de les Planes, con otro herido muy grave debido al tiroteo, según avanza El Caso. En un comunicado, el cuerpo ha informado de que fue requerido para dirigirse a la avenida de Isabel la Católica del municipio por una pelea con dos personas heridas hacia las 22.25 horas de este sábado.
El Sistema de Emergencias Médicas se personó en el lugar con cuatro dotaciones y atendió a las dos víctimas, pero una de ellas murió. La otra fue evacuada a un centro hospitalario. La investigación está bajo secreto de actuaciones.
- Los ganaderos zamoranos reciben las primeras ofertas a la baja en el precio de la leche: hasta 7 céntimos menos
- DIRECTO | Zamora CF - Pontevedra CF: sigue el partido con nosotros
- Procesión del Espíritu Santo de Zamora: el nuevo comienzo, un acierto
- Susanna Griso disfruta de la Semana Santa de Zamora
- Renfe lo ha vuelto a hacer en Zamora: Ahora no se puede volver de Sanabria en horario laboral
- Hora y recorrido de la procesión de Jesús Luz y Vida de la Semana Santa de Zamora 2026
- La suerte sonríe a Zamora: El primer premio de la Lotería Nacional cae en Los Bloques
- Un paso más para liberar la muralla en la Ronda de Santa Ana de Zamora