Abandono de menores
Arrestan en Valencia a una mujer después de que su bebé de once meses diera positivo en cocaína y presentara signos de desnutrición
La Generalitat Valenciana ha asumido la tutela del menor, que se encuentra en una familia de acogida de urgencia
Redacción Levante-EMV
La Generalitat Valenciana ha asumido la tutela de un bebé que ingresó en el Hospital La Fe de València con síntomas de desnutrición y tras haber dado positivo en cocaína.
La madre fue detenida por la Guardia Civil, tras una denuncia interpuesta por la abuela, si bien ha quedado en libertad, investigada como presunta autora de un delito de abandono de menores, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial competente cuando sea citada para ello.
El bebé se encuentra bajo tutela de la Generalitat desde el pasado día 23 de marzo y en una familia de acogida de urgencia, según han confirmado fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia. La Guardia Civil ha confirmado que instruyó diligencias que ya ha remitido a los juzgados.
Según la información publicada, la abuela del bebé pidió el pasado 19 de marzo ayuda a los servicios sanitarios y a la Policía Local ante la situación que presentaba el niño, de once meses, después de haber tenido una discusión con su hija en un bar.
Los facultativos detectaron cocaína en el pequeño, que quedó ingresado, y dieron aviso a la Policía Nacional, que a su vez trasladó las diligencias a la Guardia Civil al haber sucedido los hechos en la demarcación de Paiporta.
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