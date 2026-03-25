Al menos un detenido en una operación antiterrorista de la Policía Nacional en Palma

La Policía Nacional ha llevado a cabo esta mañana una operación antiterrorista en Palma, con al menos un registro y un detenido en un domicilio de la calle Gabriel Maura, junto al Parc de ses Estacions. El despliegue policial ha causado una gran expectación en el vecindario.

Según confirman fuentes policiales, la operación es consecuencia de una investigación de la Comisaría General de Información con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Palma, en una causa declarada secreta de la Audiencia Nacional.

A primera hora de la mañana de hoy se ha desplegado un gran contingente policial en el que han intervenido agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, Unidad de Prevención y Reacción (UPR), y Guías Caninos. Los policías han irrumpido en el domicilio de la calle Gabriel Maura, donde han realizado un registro y se han llevado al menos a una persona detenida.

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Según ha explicado uno de los vecinos de la finca, el detenido es un joven "normal y corriente", con el que nunca habían tenido ningún problema. Vive en una habitación, en un piso compartido, y "nunca habíamos visto nada extraño".