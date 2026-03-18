Sucesos
Abandonan a un hombre tiroteado en la puerta del hospital Virgen del Rocío de Sevilla
La víctima apareció en la zona de Urgencias de este centro hospitalario sobre las 23:00 del martes y con "varios impactos de bala", tal como confirman desde la Policía Nacional
Carlos Doncel
Abandonado y con varias heridas de bala. Así dejaron el martes por la noche a un hombre en las puertas del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, tal como confirman fuentes oficiales a El Correo de Andalucía. Después de que testigos dieran la voz de alerta, los efectivos sanitarios trasladaron al interior a la víctima, que en estos momentos se encuentra ingresada y con pronóstico reservado, tal como detallan fuentes del centro hospitalario.
Este varón apareció concretamente en las puertas de Urgencias del hospital Virgen del Rocío alrededor de las 11 de la noche del martes. Tal como detallan desde la Policía Nacional, el herido presentaba "varios impactos de bala", que provocaron su ingreso inmediato en el centro. Tras tener constancia de este suceso, adelantado por Diario de Sevilla, los agentes al cargo del caso han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.
No es la primera que ocurre una situación similar en Sevilla. El pasado 17 de diciembre, la Audiencia Provincial condenó a dos hombres a siete años de cárcel por secuestrar y dejar moribundo a un lebrijano también en el Hospital de Valme en septiembre de 2023. Los acusados torturaron y apuñalaron a la víctima, a la que dejaron en este centro hospitalario después de que una de las heridas se complicara.
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