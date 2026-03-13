Operación policial
Un hombre se atrinchera en un pueblo de Burgos tras secuestrar a un taxista en Madrid
Según el alcalde de la localidad burgalesa, los vecinos conocen al hombre y asegura que tiene algún tipo de problema de salud mental
EFE
Un hombre se ha atrincherado en una vivienda de la pequeña localidad burgalesa de Villoruebo tras secuestrar a un taxista en Madrid a punta de pistola y obligarlo a conducir hasta allí, según han informado a EFE fuentes de la investigación y de la Guardia Civil.
El hombre, que tiene vínculos familiares en este pueblo pero vive en Madrid, lleva desde esta madrugada atrincherado en esta casa y ha liberado al taxista, que se encuentra en buen estado de salud.
La Guardia Civil mantiene un importante despliegue en la zona y agentes especializados en mediación están intentado que deponga su actitud sin saber por el momento si la pistola con la que amenazó al taxista está cargada y si es real o no.
Fuentes de la investigación ha indicado a EFE que fue la mujer del taxista la que dio la voz de alarma al no tener noticias de su marido y, a través de la geolocalización del taxi, pudieron comprobar que se encontraba en esta localidad de la sierra de la Demanda de Burgos, que se encuentra a tres horas y cuarto de Madrid.
Por su parte, el alcalde de Villoruebo, Javier Arnaiz, ha manifestado a EFE que este hombre, conocido en la localidad y que al parecer tiene algún tipo de problema de salud mental, llegó de madrugada al pueblo y liberó al taxista, que denunció lo que le había ocurrido.
Sin que nadie del pueblo supiese nada en ese momento, el hombre se dirigió a la vivienda de un vecino, que lo conoce, y se quedó a dormir allí.
Esta mañana, cuando el vecino regresó a casa de dar un paseo, se ha encontrado con el dispositivo de la Guardia Civil que estaba buscando a este hombre, lo que ha causado sorpresa en el vecino que les ha informado de que se encontraba en su casa.
Los agentes han acordonado la zona y continúan negociando con el hombre para que salga de la vivienda y deponga su actitud.
