Caso Francisca Cadenas
Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas
La Guardia Civil, tras hallar los restos óseos, realizó a sus familiares una prueba de ADN para confirmar que se trataban de la desaparecida
Tapados por cemento y losetas. Así han aparecido los restos de la desaparecida Francisca Cadenas, hallados en el patio de la vivienda de los dos hermanos detenidos por su presunto homicidio.
En concreto, se encontraban a poca profundidas en un hueco que, por sus pequeñas dimensiones, sería compatible con una arqueta.
Prueba de ADN
Asimismo, según ha podido conocer este diario, a lo largo de la tarde de ayer, cuando los agentes de la UCO le comunicó a la familia de la desaparecida que habían hallado restos óseos en la casa de los detenidos, les realizaron pruebas de ADN a cada uno de los hijos de Francisca.
El avance de la tecnología y análisis permitió que tan solo horas después supiesen que dichos huesos pertenecían a su madre.
Esto ocurrió instantes antes de que el delegado del gobierno, José Luis Quintana, junto con el alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista, accediera a la vivienda de la familia para charlar con ellos.
- Reclama en un desguace de la zona de Benavente por un motor averiado y los propietarios lo agreden en el suelo
- Suplanta a un agricultor de una localidad de Benavente para financiar maquinaria con un crédito fraudulento
- La carta que van a recibir los conductores zamoranos tras la llegada de los nuevos radares de velocidad: multas desde 100 euros
- Susto en La Bóveda de Toro: Un camión cargado de arena se hunde al pasar por una bodega subterránea
- GALERÍA | Un camión se hunde en una calle de La Bóveda de Toro
- ¿A qué se dedican los candidatos de Zamora a las autonómicas? Estas son sus profesiones
- Más robos en el medio rural de Zamora: los ladrones entran en tres viviendas de este pueblo
- Abascal se da un baño de masas en Benavente y advierte a Mañueco: 'No tenemos ninguna obligación histórica con el PP