Investigación en Hornachos
Detenidos los dos hermanos vecinos de Francisca Cadenas tras el hallazgo de restos óseos en su vivienda de Hornachos (Badajoz)
Aún no se han podido identificar
Jonás Herrera
La Guardia Civil ha localizado restos óseos por el momento sin identificar, enterrados en una vivienda que se está registrando en la localidad de Hornachos (Badajoz), en el marco de las actuaciones que los agentes están llevando a cabo tendentes al esclarecimiento de la desaparición de Francisca Cadenas.
La investigación desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de Badajoz, apoyados desde la mañana de este miércoles por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, está siendo dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.
La única vivienda que se estaba registrando era la de los hermanos investigados, situada dos casas más arriba de la mujer desaparecida. De lo que podría deducirse que los huesos han sido encontrados en esta casa.
