Piden 22 años de prisión para el acusado de asesinar a su pareja y emparedar el cadáver en Torremolinos

La Fiscalía de Málaga pide 22 años de prisión para Marco R., el ciudadano italiano acusado de asesinar a puñaladas en 2014 a la que entonces era su pareja, Sibora Ganani, y ocultar el cadáver emparedándolo en la casa en la que entonces convivían en Torremolinos. El cuerpo de la víctima fue localizado en 2023 tras confesar el acusado el crimen cuando ya había sido detenido por presuntamente matar a su última pareja, Paula, también a puñaladas en el mismo municipio, hechos que serán juzgados a partir del próximo lunes y por los que se enfrenta a otros 28 años de prisión.

Por el crimen de Sibora, que tenía 22 años, el ministerio fiscal solicita para el acusado 20 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía en el ámbito de la violencia de género con la agravante de parentesco y otros dos por un delito contra la integridad moral.

Las conclusiones provisionales del fiscal establecen que el acusado y la víctima, que era de origen italoalbanesa, se conocieron en 2019 en la localidad italiana de Nettuno, donde residían. En 2010 se trasladaron a Torremolinos, ella bajo una identidad falsa por no tener la documentación en regla, y vivieron en distintos puntos del municipio. Tras un paréntesis en la relación, la convivencia se retomó en 2013 un piso del barrio El Calvario. A partir de aquí, siempre según el ministerio público, Marco atacó con un arma blanca a Sibora por la espalda entre el 7 y el 14 de julio de 2014, asestándole al menos cuatro puñaladas que le causaron la muerte.

Durante un tiempo no determinado, el acusado permaneció con el cadáver en la vivienda pensando la forma de deshacerse de él, decidiendo finalmente crear un habitáculo en un hueco del ático que construyó un albañil amigo suyo que no ha sido incluido en la causa al no existir la certeza de que conocía lo que allí quería esconder. El fiscal relata que, una vez emparedado el cuerpo, Marco "se esforzó por hacer creer a su entorno y a la familia de Sibora que ella se había marchado voluntariamente. Incluso, el 19 de septiembre de ese mismo año, se presentó en la Comisaría de Torremolinos para denunciar su desaparición, declarando que por terceras personas había escuchado que la joven podría estar en Italia o Tenerife.

Tabique levantado para ocultar el cuerpo de Sibora. / L.O.

El relato acusatorio añade que durante aproximadamente ocho meses después del crimen Marco contactaba con la madre de la Sibora dándole "falsas esperanzas de que seguía viva y haciéndose la víctima por haber sido abandonado por la joven. "Con ello pretendía ocultar el hecho, pero también aumentar el sufrimiento de los familiares y allegados de la víctima", reza el escrito, que también señala que les informaba de que le llegaban noticias de que la chica se podría estar prostituyendo en Italia y Portugal.

Crimen de Paula

Nueve años después, el 17 de mayo de 2023, el fiscal recuerda que el acusado fue detenido por la muerte a puñaladas de Paula, su última pareja, y la Policía Nacional le tomó declaración en presencia de una letrada por estos hechos en la Comisaría de Torremolinos. Finalizado este acto, el acusado vio en las dependencias una fotografía de Sibora en el cuadro de personas desaparecidas y, según las conclusiones provisionales, dijo espontáneamente: "Quiero colaborar porque esto me va a perseguir siempre, como lo de Marta del Castillo... Sibora está cerca, en El Calvario, en una casa, enterrada en una pared, vamos, que os llevo allí. Los agentes le preguntaron dónde y respondió: "En el ático donde vivía con ella, nos peleamos y me pasé con ella. Aunque en sede judicial intentó cambiar de versión, la Policía Nacional inspeccionó varias veces la vivienda en la que ya vivía otra pareja. Finalmente, los agentes encontraron un tabique que ocultaba espacio en el que hallaron una especie de sarcófago en el que encontraron los restos de Sibora.