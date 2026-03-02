Investigación
Hallan muerta a una mujer de 66 años en Málaga con signos de violencia
La Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte de la víctima, cuyo cuerpo fue encontrado en su casa de la localidad de Cártama con un fuerte golpe
Antonio Pedrajas
La Guardia Civil investiga el hallazgo en la localidad malagueña de Cártama del cuerpo sin vida de una mujer de 66 años que presentaba signos de violencia.
La mujer, de 66 años, ha sido encontrada con un fuerte golpe y la casa estaba revuelta.
La Guardia Civil ha realizado una inspección ocular y científica a lo largo de la tarde en la vivienda, situada en la zona de Sierra Llana, para intentar determinar la causa exacta, si se trata de un robo o hay otras circunstancias.
El 112 recibió una llamada telefónica sobre las 13.35 horas, personándose en el lugar de los hechos y encontrando a una mujer fallecida, dando parte a la Policía Local, a la Guardia Civil y a los servicios sanitarios que se hicieron cargo del cadáver.
Fuentes cercanas a la investigación consultadas han precisado que el interior de la vivienda en el que ha sido hallado el cadáver estaba revuelto.
Por ahora, la información oficial disponible es limitada. No se han facilitado más detalles sobre la identidad de la víctima ni la posible participación de terceras personas, y tampoco han trascendido datos sobre detenidos o hipótesis concretas. La investigación continúa abierta y cualquier novedad dependerá de lo que confirmen las fuentes oficiales a medida que avance el trabajo policial.
El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga para realizarle la correspondiente autopsia.
- Fallece un trabajador de Medio Ambiente en Mahide
- La subasta de caza de la Sierra de la Culebra se cierra en 130.000 euros
- DIRECTO | Zamora CF - CD Guadalajara: así te hemos contado el partido (1-1)
- La comarca natural más grande de la provincia de Zamora, con 31 municipios y 102 pueblos
- El celador de Medio Ambiente fallecido en Mahíde a los 66 años iba a jubilarse en junio
- El peón forestal fallecido de 66 años en Mahíde 'podría haberse jubilado hace varios años
- Hartos de vacas sueltas, los vecinos de Villaverde ponen una denuncia colectiva. No son el único pueblo de Sanabria con este problema
- ¿Una Eurorregión con Zamora y Braganza? La propuesta de la nueva alcaldesa lusa para negociar en Bruselas beneficios fiscales para la frontera