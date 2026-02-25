La mujer violada en Montjuïc relata los 40 minutos de infierno: "Pensé que todo se acababa y me dije 'no puedo morir, por mi hija'"

Con la pierna apoyada en un taburete y las muletas bien cerca, Aura (nombre ficticio) está sentada en el sofá del comedor de su casa mirando por la ventana. Tiene la pierna hinchada pero las cicatrices más fuertes no se ven. Ha denunciado que fue víctima de una brutal agresión sexual en los jardines de Mossèn Costa i Llobera de Montjuïc, también conocido como el parque de los cactus. Un desconocido la abordó por detrás mientras paseaba con sus dos perros. Los Mossos lo investigan.

-¿Cómo te encuentras, Aura?

-Tengo la rodilla muy hinchada de la caída y el ataque.

"No quiero que esto sirva solo para que pongan cámaras en los parques, quiero que sirva para reorganizarnos las mujeres"

Aura no va a contar con detalles lo que le pasó. Su hija de 14 años se encuentra en la habitación y no quiere que escuche lo que ha vivido ni tampoco quiere recordar los 40 minutos de infierno que pasó el pasado 13 de febrero en Montjuïc. Sin embargo quiere enviar un mensaje de fuerza y de lucha para todas las mujeres y ansía que se aúnen esfuerzos para que estas cosas no vuelvan a pasar. Se la ve una mujer entera, fuerte, mira fijamente a los ojos y tiene claro que no piensa rendirse: "Esto es un punto de inflexión", nos cuenta.

-¿Por qué has decidido contar tu historia?

-No quiero que esto sirva solo para que pongan cámaras en los parques, quiero que sirva para reorganizarnos las mujeres y que no solo se impliquen ellas sino también los hombres. Si esto sirve para que pueda haber medidas y lo tomemos en serio y tomemos conciencia, habrá valido la pena.

"Volví al lugar donde me agredieron y allí la vida se paró"

Es viernes 13. Aura sale a pasear a sus dos perros por esa zona de Montjuic como hace habitualmente. No lleva nada encima, ni teléfono móvil ni dinero ni identificación. En los jardines de Mossèn Costa i Llobera, en la ladera de Montjuïc, se respira tranquilidad, un lugar onírico de cactus con un paisaje con vistas al mar. Se hace el silencio cuando un hombre la aborda por detrás, explica, la coge del cuello y empieza una cuenta atrás de 40 minutos con pérdidas de conocimiento y mucho dolor, según relata esta mujer que desprende fuerza por todas partes. Llegó a pensar que iba a morir.

-¿Eso pensaste?

Me vi allí, y me dije: 'aquí se acabó todo, por qué debo morir así, de manera tan gratuita, de la nada y para nada, no puedo morirme por mi hija, no puedo'. Fue muy duro.

-Después volviste a casa temblando y malherida y no querías denunciar…

-Mi amiga -a la que llamaremos Ana- fue la que me dio fuerza. Me dijo: "Debes denunciar, no estás sola". Yo tenía miedo porque me había amenazado y además estamos en una sociedad donde existe un patrón que dice que no vales y yo soy madre soltera y piensas en por qué debería confiar si nunca me he sentido protegida por el sistema. Esta vez he tocado fondo.

-Fuisteis al Hospital Clínic, verdad?

Sí, vino a casa el 061 y los Mossos y después me llevaron al hospital, me hicieron el protocolo y debo decir que me faltó cariño y empatía, me sacaron muestras y me miraron la rodilla, pero poco más. Me faltó el corazón, que le dieran sentido a su trabajo, un propósito. Las agentes de la Unidad Central de Agresiones Sexuales de los Mossos (UCAS), en cambio, tienen una sensibilidad especial.

"Recuerdo que me abracé a la piedra y volví a la vida y entonces la policía se acercó a mí y me abrazó y acabamos llorando juntas"

Aura y su hija viven en casa de Ana con dos perros y un gato. Ana es terapeuta y ha acogido a su amiga en casa de manera temporal y está siendo una pieza fundamental en su recuperación. Antes, madre e hija vivían en el Maresme pero hace unos meses Aura perdió su trabajo en una empresa de proyectos internacionales y se quedaron sin poder pagar el alquiler y decidieron marcharse.

-Dices que lo que te ha pasado supone un punto de inflexión…

Al llegar a casa de Ana estaba empezando a mover entrevistas para reencontrarme, empezar de nuevo y me pasa esto, sentí que era el fin. Y eso hace que pienses que por mucho potencial que tengas, nos necesitamos unas a otras, porque perdemos el potencial una y otra vez por las sociedades fragmentadas en las que estamos.

Aura nació en el Líbano hace 46 años. De madre peruana, de origen croata, y padre palestino llegó a Barcelona en 1987. Explica que se formó en Relaciones Públicas y ahora se dedica a proyectos internacionales. Es una mujer emprendedora que ha sacado adelante a su hija sola y en su último trabajo, explica, pidió una jornada completa (trabaja a tiempo parcial) para poder sostener a su hija y su hogar: "No me lo dieron pese a tener recursos".

Es 17 de febrero y Ana acompaña a Aura a la comisaría de Plaza España a denunciar. Los Mossos ya tienen constancia de lo sucedido y según relata la denunciante le proponen volver al lugar de los hechos para hacer una reconstrucción. Ella acepta.

-¿Cómo fue?

-Me llevaron en un vehículo policial, iba acompañada de una mossa de la UCAS. Una vez allí sentí que todo me temblaba, ahí la vida se paró y cobró reconciliación con el parque, sentía dolor, pero también agradecimiento por estar bien. Me rompí.

-Duro..

-Nos fuimos al punto donde empezó todo, donde mi agresor me coge por el cuello muy fuerte y me arrastra durante unos 40 minutos hasta llegar a una piedra donde me agrede sexualmente.

-¿Esa piedra tiene significado ahora?

-Recuerdo que me abracé a la piedra y volví a la vida y entonces la policía se acercó a mí y me abrazó y acabamos llorando juntas. Ese momento fue una transformación.

-Pusiste flores en la piedra y en toda la zona donde te estuvieron agrediendo. ¿Por qué?

-Las flores para mí son feminidad, alegría de vivir, celebrar la naturaleza, estaba agradecida de haber salido con vida. Quería honrar eso y pusimos dientes de león.

-Ibas con dos perros, ¿cómo reaccionaron?

-La verdad es que yo esperaba que hicieran algo, estuvieron ladrando, pero nada más.

-¿Recuerdas a tu agresor?

No quiero hablar de él, era joven, pero quiero decir que es un instrumento de la sociedad en que la que vivimos y que solo tiene un patrón. Yo soy un reflejo de como vivimos en sociedad, el hecho de que haya un patrón patriarcal, sin empatía, sin interés, de opresión, creo que lo dice todo. La violencia tiene muchas caras, pero solo un patrón.

-El Área Central de Agresiones Sexuales de los Mossos se ha hecho cargo de la investigación y ahora la policía catalana busca al agresor. ¿Eso te tranquiliza?

-Sí y creo que podría haber más casos que encajan con mi descripción. Mi hija y Ana están siendo un gran apoyo. Es importante el cariño, el amor y la red femenina siempre unida.

-¿Y ahora qué, Aura?

-A seguir. Miré a los ojos a mi hija y le dije: "Esto no nos va hundir". No sé cuánto tardaré, pero sé que esto que me ha pasado dará lugar al cambio.

Aura tiene talento y siente que la vida, en ocasiones, le ha dado la espalda, pero no quiere mostrarse como una mujer vulnerable, sino todo lo contrario: "Soy madre soltera y he pasado por muchas etapas y la evolución tiene que ser real".

-¿Por cierto, por qué has escogido Aura como nombre para esta entrevista?

-Lo eligió mi hija y ¡me encanta!

Es 21 de febrero y Aura se levanta por la mañana con las muletas y sale a la calle a pasear. Su hija y Ana a la acompañan. Van a buscar EL PERIÓDICO: "No me debe hace daño leer sobre mí, me da fuerza". Qué mujer.