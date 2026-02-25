Dos detenidos tras una brutal agresión que dejó inconsciente a un hombre en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
Un episodio de violencia ocurrido de madrugada en una vía pública del barrio capitalino terminó con una persona hospitalizada y dos arrestos, tras la intervención de la Policía Local y la posterior actuación de la Policía Nacional
La Policía Local detuvo de madrugada a dos personas como presuntos autores de una agresión violenta ocurrida en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, donde un hombre quedó inconsciente tras ser golpeado por varias personas en plena vía pública. La víctima tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario para recibir atención sanitaria.
Los hechos se produjeron sobre las 04.25 horas tras varias llamadas de ciudadanos que alertaron a los servicios de emergencia de una pelea en la calle. Según consta, a la llegada de los agentes una persona se encontraba tendida en el suelo, inconsciente, mientras varias personas se dispersaban al percatarse de la presencia policial.
Durante la intervención, los agentes recabaron información de un testigo presencial, quien manifestó haber observado cómo dos individuos golpeaban de forma reiterada a la víctima, llegando incluso a propinarle patadas cuando ya se encontraba en el suelo. Estos hechos habrían provocado la pérdida de consciencia del hombre, lo que motivó la inmediata solicitud de asistencia sanitaria.
Los servicios de emergencia atendieron al herido en el lugar y procedieron a su traslado a un Hospital Doctor Negrín para una valoración médica más exhaustiva. El atestado recoge que la víctima presentaba lesiones compatibles con una agresión violenta, sin que se haya facilitado información adicional sobre su evolución.
Huida y localización
Tras la agresión, los presuntos autores abandonaron el lugar. Los agentes activaron entonces un dispositivo de búsqueda por la zona que permitió localizar a uno de los implicados poco después. El segundo fue interceptado minutos más tarde en las inmediaciones, tras ser reconocido por uno de los testigos como participante en los hechos.
La actuación policial se vio reforzada por la aportación de un vídeo grabado por una persona que presenció la agresión. Este material audiovisual fue incorporado al atestado como parte de las diligencias abiertas, junto con los testimonios recabados en el lugar.
Una vez completadas las primeras actuaciones, los agentes procedieron a la detención de ambos individuos como presuntos responsables de un delito de lesiones, informándoles de los derechos que les asisten. Las diligencias fueron remitidas a la autoridad judicial competente para continuar con la investigación de los hechos.
Desde fuentes policiales se subraya la importancia de la colaboración ciudadana para alertar de este tipo de episodios, ya que permite una intervención rápida y contribuye al esclarecimiento de sucesos violentos ocurridos en la vía pública.
Investigación en curso
La investigación permanece abierta a la espera de la evolución del estado de la víctima y de las actuaciones judiciales que se deriven del caso. Los detenidos quedaron a disposición judicial, mientras se continúan practicando diligencias para determinar con exactitud las circunstancias en las que se produjo la agresión.
La Policía recuerda la necesidad de comunicar de inmediato cualquier altercado violento para evitar consecuencias mayores y facilitar la actuación de los servicios de seguridad y emergencia.
