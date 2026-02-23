Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Veinticinco años de la Ventanilla ÚnicaInquietud de los militares por la plantilla de Monte la ReinaCrimen en Peleas de AbajoLa VII edición de Meliza
instagramlinkedin

En Lantarón

Un muerto y un herido en la explosión de una empresa pirotécnica en Álava

La empresa ha sido acordonada por efectivos de la Ertzaintza y al lugar se han desplazado dotaciones de Bomberos y recursos asistenciales

Un muerto y un herido en la explosión de una empresa pirotécnica en Álava.

Un muerto y un herido en la explosión de una empresa pirotécnica en Álava. / EFE

EFE

Vitoria

Una persona ha muerto y otra se encuentra herida de gravedad tras registrarse una explosión en una empresa pirotécnica de la localidad alavesa de Lantarón, según han informado a EFE fuentes de la Ertzaintza.

La explosión se ha producido a las 11:10 horas de este lunes en la empresa FML, ubicada en el concejo de Bergüenda, en el municipio de Lantarón, a unos 44 kilómetros de Vitoria, en el límite entre Álava y Burgos.

Noticias relacionadas

La empresa ha sido acordonada por efectivos de la Ertzaintza y al lugar se han desplazado dotaciones de Bomberos y recursos asistenciales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents