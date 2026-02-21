Alicante
Herido un hombre tras caer a una tumba en el cementerio de Torrevieja
El varón cayó desde unos tres metros mientras realizaba tareas de mantenimiento y fue rescatado por los bomberos
Redacción
Un hombre ha resultado herido este sábado por la mañana tras sufrir una caída en el Cementerio de Torrevieja (Alicante), ubicado junto a la N-332, cuando realizaba trabajos de mantenimiento en una lápida.
El aviso se recibió a las 10:22 horas, movilizando a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante del parque de Torrevieja. Según las primeras informaciones, el hombre cayó a un foso de tumba desde una altura aproximada de tres metros.
Tras la caída, el herido presentaba dolor intenso en la espalda. Pese a ello, permaneció consciente en todo momento y podía moverse. Los bomberos realizaron una extracción segura mediante el uso de un colchón de vacío para evitar un empeoramiento de las posibles lesiones.
Una vez rescatado, el varón fue trasladado a un centro hospitalario para su evaluación médica. En el operativo participaron una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ) con sargento, un BUP, un FSV con cabo y siete bomberos del parque de Torrevieja. La intervención concluyó al completo a las 11:37 horas.
El suceso se saldó con un único herido y no fue necesario desalojar el recinto, aunque la zona sí que quedó acordonada durante las labores de rescate.
Suscríbete para seguir leyendo
- La moda viral de los 'therian' llega a Zamora: ladran, maúllan y se sienten animales
- El mítico futbolista Raúl González comía hoy en este restaurante de Zamora
- Nuevo caso de abandono de vacas en Zamora: este pueblo presentará una denuncia colectiva
- Adiós al otro fenómeno de la luz equinoccial: el temporal causa el desplome de la vieja iglesia de Calzadilla de Tera
- Cientos de curiosos y ni un solo 'therian' en la quedada animal en Zamora: '¿Pero dónde están?
- Luz verde al estudio de impacto ambiental de la concentración parcelaria en este pueblo de Aliste
- Meliza sitúa a Zamora como epicentro del sector con 12 países participantes
- Fallece un joven de 18 años en el hospital Clínico minutos después de ser acuchillado en Valladolid