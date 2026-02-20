Voló hasta España para vender aguacates y acabó secuestrado en un pueblo de Murcia: sus captores ya están condenados

La víctima llegó a Barajas desde su Colombia natal, con la idea de hacer negocio con los aguacates, y acabó retenida contra su voluntad en una casa de un pueblo de Murcia. Ocurría en marzo de 2024 y lo sucedido ya tiene sentencia. La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a cinco años de prisión a tres hombres que reconocieron en el juicio que secuestraron en la localidad murciana de Fortuna a un empresario colombiano que había venido a España a vender su cosecha y al que exigieron 700.000 euros para su liberación.

La condena de los sujetos (dos colombianos y un español) incluye también el pago de una multa de 720 euros por las lesiones que le causaron durante los cinco días de cautiverio.

El relato de hechos probados detalla que desde su llegada a España, el empresario mantuvo diversas reuniones con personas interesadas en la venta de la producción de aguacates de las fincas de su familia en Colombia.

Tras contactar con los acusados, en marzo de 2024 lo llevaron a una vivienda de Fortuna donde le habían dicho que se reuniría con un comprador para cerrar la operación.

Mandó la ubicación a un familiar en Colombia

Al entrar en la vivienda y ver su estado, desconfió de la situación y envió la ubicación a un familiar de su país, tras lo que la borró de su teléfono móvil.

A partir de entonces, y tras haberle quitado el terminal, lo tuvieron encerrado en una habitación de la que solo lo dejaban salir para que llamara a su familia para pedirle el pago del rescate, ya que en caso contrario, acabarían con su vida y con la de una hija de corta edad.

Los captores tenían más de 15.000 euros, un rollo de cinta americana, un martillo, un bate y una máquina de contar billetes

El secuestro acabó con el registro, orden judicial en mano, de la finca en cuestión. Para la práctica de la entrada, la Benemérita tuvo en cuenta el riesgo que podría sufrir la víctima y el posible número de captores que le estarían custodiando, por lo que solicitó apoyo a la Unidad de Especial Intervención, experta en este tipo de actuaciones.

La Guardia Civil rescató al hombre y detuvo entonces a cuatro hombres (tres se sentaron en el banquillo, el otro era el dueño de la propiedad). En el domicilio había más de 15.000 euros, un rollo de cinta americana, un martillo, un bate de béisbol y una máquina de contar billetes.

Con ayuda de Estados Unidos

La operación de rescate, denominada 'Fulfor', se inició cuando el Instituto Armado conoció los hechos a través de comunicaciones en el ámbito de la cooperación policial internacional procedentes del CBP (US Customs and Border Proteccion), Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y la embajada de ese país.

De esta forma, tuvo conocimiento de que un ciudadano de origen colombiano estaba retenido en contra de su voluntad en una vivienda de Fortuna, mientras sus captores solicitaban una importante suma de dinero para su liberación bajo amenazas de muerte.

Una vez recibida esta información, efectivos de la Guardia Civil iniciaron una investigación que incluyó un operativo de vigilancia permanente en torno a una vivienda en construcción en la que se detectó la presencia extraña de personas y vehículos.

La sentencia añade que en el momento del rescate la víctima presentaba ansiedad y contusiones diversas por los golpes recibidos durante su detención ilegal.

Noticias relacionadas

La condena incluye el pago de una indemnización conjunta de 3.000 euros para el perjudicado, que los acusados habían adelantado antes de la celebración del juicio.